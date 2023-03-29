全科更胜专科？香港家庭医生分享其移民“独有优势”

要点： 大部分香港家庭专科医生都具备澳洲认可资历，可直接向监管机构注册执业。

有南澳医疗集团放眼港产家庭医生，吸引他们移居并服务偏远地区。

澳洲的人均问诊时间较香港充裕，医生因而能更详细了解病人的病情。

在香港土生土长、曾于香港普通科门诊执业八年的家庭医学专科医生陆俊华，2022年获雇主担保，以482临时技术短缺签证（Temporary Skill Shortage Visa）举家移民南澳。目前，他是澳洲认可的注册家庭医生，于阿德莱德以南约一小时车程的社区Seaford Meadows挂牌执业。



于阿德莱德以南约一小时车程的社区 Seaford Meadows 的 Day and Night Clinic。 Credit: Daniel Chiu Seaford Meadows是个宁静的小社区，人口约5000人，人口数甚至比香港普通的公共屋村少。对于曾在大型公立医院任职的陆俊华，在此执业的节奏自然悠闲得多。陆俊华指：“澳洲家庭医生的人手虽说紧张，但跟香港公立医院的资源相比，诊症的时间仍然相对充裕。”





“在香港，公立院医生常被诟病‘打冲锋’看诊，不愿详细解释病情。其实很多时候只是因为要看的病人太多，医生变成只能流水作业，很多时医生身不由己。我当时就想，离港发展或更适合自己的步调，所以便接受了一家南澳诊所的邀请来到阿德莱德工作。”





“我在2021年在社交媒体上获得猎头公司接触，后来经过网上面试认识雇主，了解南澳的生活及工作情况。决定受聘后就由雇主负责申请临时居住签证，于2022年底抵达开始执业。”陆俊华所持的临时居民身份，只需于偏远地区（如南澳、西澳或塔州等地）生活满三年，便可以申请永久居留。



港产家庭专科医生“幸运地”可直接执业

事实上，经历过2019年的社会运动，及后来严苛的新冠防疫措施，像陆俊华一样离港发展的前线医生不在少数。同时，澳洲偏远地区的家庭医生人手持续短缺，不少医疗机构求才若渴，乐于聘用具资历的海外医护人员，甚至愿意提供雇主担保。





医生可以借以选择移民之路，医疗可得到人才，双方各得其所。



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陆俊华分享，像他一样正在香港的家庭医生较妇科、儿科等其他专科，更能得到好处。因为早年间，香港与澳洲皇家全科医学院（The Royal Australian College of General Practitioners, RACGP）有联合培养途径，因此，在香港考取执业资格时已同时通过RACGP的院士考核。





所以，他们只需经澳洲卫生执业者管理局（Australian Health Practitioner Regulation Agency）注册，即可在直接上岗。而马来西亚也与RACGP有相同的联合途径，为马来西亚医生提供更简易、广泛的执业选择。



澳洲皇家全科医学院证书。 Credit: Daniel Chiu “不过澳洲当局已于本年（2023年）起，取消这联合途径。现在的海外家庭专科医生，一律要通过 AMC 的考试和监督培训。”陆俊华自言他其实相当幸运，得以搭上“末班车”。





“早年香港家庭医学学院的考试获澳洲皇家全科医学院联合承认，因此香港家庭医生只需获批工作签证便能挂牌，无需如其他来自英国、印度等国家的医生一样，先通过澳洲本地训练或评核。换言之，香港家庭医生要在澳洲做回本行，其实并非难事。”





一般而言，要在澳洲成为注册医生，除了在澳洲或新西兰完成澳洲医学理事会（Australia Medical Council，AMC）认可的医学学位课程，并完成实习期培训。





而在海外获得医科学位并有从事资格的医生，就需要在打算执业的州或领地的地区医疗局申请有条件注册，并通过 AMC 的考试，按照有关医生协会的要求，完成一段时间的监督培训，以评估其是否同澳洲执业医生具有同等资质。





作为RACGP的医生，能够为完整的全民医保（Medicare）项目编号进行收费，并在 AHPRA 进行专家注册，让他们进一步“近水楼台”，成为澳洲雇主的优先选择。



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是的 陆俊华的雇主、位于南澳的医疗机构Australia Health Alliance（AHA）也认同，包括港人在内的海外人才，对南澳持续短缺的家庭医生可谓“及时雨”。





公司的高级营运经理歌芙（Gemma Gough）指处，本应是Medicare医疗体系支柱的家庭医生，却往往因薪酬不如专科同行而对家庭医学训练有所却步。由于缺乏新人入行，家庭医生短缺早已是澳洲国内共识，只是在南澳等偏远地区，情况尤其严重。



澳洲偏远地区 近半家庭医生依赖海输入

歌芙指出：“不少家庭专科医生都担心家人无法适应在偏远地区的生活，直接不考虑到南澳生活。因此我们在招聘时，特别留心应征医生的家庭需求，甚至与他们的家人沟通，希望了解这些海外医生对移居南澳的期望，为解决他们疑难。”



我们希望能协助海外医生放心安顿下来，然后才可望长期服务社区。 Australia Health Alliance 高级营运经理歌芙（Gemma Gough）

位于南澳医疗机构Australia Health Alliance（AHA）公司的高级营运经理歌芙（Gemma Gough）与陆俊华医生。 Credit: Daniel Chiu 澳洲皇家全科医学院曾于2021年指出，全澳目前有近半的家庭医生倚赖海外人才，但自新冠大流行以来人才入境更艰难，让问题日益恶化。





它们的统计更指出，目前南澳有约50个社区正受病人医生比例失衡困扰。与此同时，本地的医科生在学期间往往已被派往各专科实习，毕业后顺理成章为专科服务，令家庭医生人手更见短缺。





歌芙说：“我们集团有近半医生来自海外，每位医生由面试、申请本地评估到工作签证，往往需时长达18个月。如果来自香港的医生都像Simon（陆俊华）一样能直接执业，对我们自然是帮助甚大。”





歌芙期望更多海外医生可以如陆俊华一样，尝试到偏远地区执业。





她说：“在获得同一水平的 Medicare 回扣下，家庭医生可凭借南澳较低的物价，享受更高水平的生活。阿德莱德几乎拥有与其他大城市看齐的基建设施，房价却只是其他主要城市的一半，可谓相当宜居。”



陆：阿德莱德生活节奏悠闲 可安居乐业

陆俊华（Simon）与孩子在澳享受悠闲时光。 Credit: Daniel Chiu 陆俊华也认同南澳的宜居水平，他分享：“除了工作节奏以外，阿德莱德最吸引我们的，便是较低廉的生活和住屋指数和良好的教育配套，让我能放心举家落户、让子女在此成长。”





“南澳虽说是偏远州份，但也有过百万人口，基建齐全，生活节奏远比其他大城市悠闲。”





“香港普通科门诊医生每小时接见八至十个病人，是相当平常的事；在南澳，医生每小时平均只需接触四至六位病人。”





他解释，更充裕的时间，意味着医生能更详细与患者的讲解病情，对医生和病人都更有利。 ”





目前陆俊华正申请永久居民签证，希望在阿德莱德落地生根。



我庆幸当初选择了移居南澳，也庆幸社区选择了我们，让我能一展所长，也让家人可以自由自在生活。 陆俊华

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