俄罗斯总统普京会见中国国防部长

据国际通讯社美联社（AP）报道，双方都对两国之间的军事合作表示欢迎，两国已宣布建立“无限制”伙伴关系。





上个月，中国国家主席习近平在莫斯科会见了普京。





自2022年2月莫斯科派遣数万名军队进入乌克兰以来，俄罗斯和中国已着手进一步加强其经济、政治和军事关系。





会议的录像显示，普京与李尚福握手后在一张桌子前坐下。俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古（Sergei Shoigu）也在座。



“我们正在通过我们的军事部门积极工作，定期交流有用的信息，在军事技术合作领域一起工作，并举行联合演习。”普京表示。





他补充说，这些演习已经在远东和欧洲举行，涉及地面、海军和空军部队。





“毫无疑问，这是另一个关键领域，它加强了我们关系中极其信任的战略性质。”普京说。





基辅的一名高级官员在周五表示，乌克兰军队在乌克兰使用的俄罗斯武器中发现了越来越多来自中国的部件。中国一再否认向俄罗斯输送军事装备。





北约和美国表示，他们还没有看到北京向莫斯科提供武器的迹象。





这次访问是李尚福自上个月被任命以来首次对其他国家进行的访问。





“最近一段时间，俄罗斯和中国在军事和军事技术领域的合作发展得非常好，”他告诉普京，并表示，这有助于促进区域安全。李尚服的评论由克里姆林宫翻译发布。





北京在上周宣布了李尚福对莫斯科的访问，说他将会见俄罗斯的国防官员，但没有提到与普京的会晤。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



