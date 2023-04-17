建筑商Porter Davis倒闭后，其下数百间房屋将依据新协议进行完工

建筑商Porter Davis倒闭后，将被部分出售给维州的另一家建筑公司，有数百套住宅即将完工。





Nostra地产集团将接管这家失败的建筑商在维州的多处住宅业务，其业务主要负责联排别墅的建设。





3月31日，因其陷入了一个约为2000万澳元的资金漏洞，这家全澳第12大房屋建筑商突然停止了在维州和昆州的1700套房屋的建造工作。





清盘公司Grant Thornton宣布，Nostra将完成多达375套住宅，包括126套已经出售给客户的联排别墅。这些住宅将继续采用开发商Porter Davis的设计，目前处于不同的施工阶段。





除此之外，该集团也能开始进行169套已出售给客户的联排别墅的施工。





该建筑公司还为16名Porter Davis的员工提供了持续就业。





“各方都进行了不懈努力，在极短的时间内取得了积极的成果。一些工作岗位将得以保留，对一些现有以及未来项目的干扰将降到最低，关键是为那些在PDH集团倒闭后不得不承受巨大压力和焦虑的家庭建造了多达375套房屋。”来自清盘公司Grant Thornton的贾哈尼（Said Jahani）表示。





Nostra公司总经理卡鲁阿纳（Anthony Caruana）表示，该公司已经与一些正在建造Porter Davis住宅的开发商合作，这使得这次出售成为“自然的契合”。





“我们将一起努力，不仅完成这个投资组合中现有的部分建造的房屋，而且还将完成那些尚未开始的项目。”





“确保我们能够为那些购买了PDH设计的联排别墅的家庭提供急需的确定性，他们可以再次期待一个可以称为家的地方。”





然而，Nostra地产集团仅接管了Porter Davis建筑公司在维州的分部，因此全澳范围内仍有1000多套房屋依然前途未卜。﻿





此前，因受到Porter Davis建筑公司倒闭影响的家庭愤怒地在维州议会大厦台阶上进行抗议，要求政府偿还数百万澳元的定金损失。





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