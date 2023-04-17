Medibank信息泄漏用户面临赔偿阻碍

去年Medibank信息泄漏事件涉及近千万用户信息安全，但是如今，关于就此事件对用户进行的赔偿问题却陷入困境。





澳大利亚信息专员办公室（OAIC）在复活节前告诉Maurice Blackburn律师事务所称其“初步意见”是不会调查Medibank公司用户的投诉，因为该办公室认为集体诉讼可以提供适当的补救措施。





然而，在集体诉讼中，存在可明确的隐私相关损害的限制，将大大影响千万受影响客户的赔偿问题。





Maurice Blackburn律师事务所的集体诉讼业务负责人沃森（Andrew Watson）表示，为监管网络安全漏洞而设立的机构正在放弃其对澳大利亚史上最严重的隐私泄漏的一些责任，理由是其已向联邦法院提交了这一案件，这很奇怪。





“他们提议对是否存在漏洞进行调查，但是却不处理赔偿问题。如果他们不打算进行赔偿，那他们存在的意义是什么？”沃森说。





OAIC的这一决定对Medibank信息泄漏受害者可获得的赔偿至关重要。根据澳洲的《隐私法》，如果信息专员决定进行赔偿，将可针对人们受到的羞辱和痛苦进行赔偿。但是在集体诉讼中，将更多地涉及经济损失问题。一个因被泄漏了极度隐私的医疗信息的索赔人可能没有资格获得赔偿。





“人们知道你终止了妊娠，或者你正在接受酒精和药物治疗......但是你可能无法指出任何实际的经济损失。但不可否认的是，你已经遭受了非常多伤害和痛苦，因为那些非常隐私的信息现在已经在暗网上流传了。”沃森说。





黑客获取了970万现有及前Medibank客户的基本账户信息，以及约16万Medibank客户、其预算部门ahm的30万客户和2万名国际客户的健康索赔数据。





据彭博社行业研究（Bloomberg Intelligence）估计，赔偿要求可能很容易达到7亿澳元。





在最近的一个案例中，OAIC公布了一个表格，其中有不同程度的隐私泄露的赔偿等级。





在最高级别的赔偿金（包括数据泄露造成的极端损失或损害）从20,000澳元到50,000澳元不等。大约48万名私人健康数据被盗的Medibank客户有资格获得这一最高级别的赔偿。





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