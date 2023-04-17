去年一年澳洲人被诈骗金额超30亿澳元，为纪录新高

2022年，澳大利亚人因被诈骗损失金额高达31亿澳元，打破纪录。相比2021年，这一数字增长了近80%。





根据澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）公布的最新的目标诈骗报告（Targeting Scams report）显示，投资诈骗是损失最惨重的类别，金额达15亿澳元；紧接着是远程操控诈骗，损失金额达到2.29亿澳元以及支付重定向诈骗，金额达2.24亿澳元。





去年一年，ACCC的诈骗观察（Scamwatch）收到了近240,000份诈骗报告，与2021年相比降低了16.5%。但是，诈骗总金额却比前一年上升了5.69亿澳元。





去年，每位受害者所遭受的损失增加了50%以上，平均达到近20,000澳元。





“澳大利亚人在2022年被诈骗的金额之大前所未有，但是真正的诈骗损失比数字金额更高，因为诈骗也对受害者及其家人或生意造成精神痛苦。”ACCC副主席洛伊（Catriona Lowe）表示。





ACCC认为，被诈骗金额急剧增加是因为骗子发展新技术用以欺骗受害者。



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洛伊表示，诈骗者的骗术越来越复杂。“我们已经看到了很多令人震惊的新骗术，极难被识破。包括了冒充合法组织的官方电话号码、电子邮件地址和网站，与真实信息出现在同一对话线的诈骗短信。眼下，澳洲人比以往任何时候都更有可能成为骗局的受害者。”洛伊说。





“非常明显地，我们需要政府、执法部门和私营部门之间的协调来更有效地打击诈骗。”





洛伊表示，ACCC一直在向政府提供专业知识和支持，为澳洲的国家反诈骗中心的建立做准备。“最终的目的是让澳大利亚成为诈骗者最难应对的目标。”洛伊说。





更让人担忧的是，报告中显示，2022年，澳大利亚的脆弱人群的财产损失也打破纪录。





残疾人的财物损失高达2270万澳元，与前一年相比暴增71%，与此同时，原住民损失金额高达510万澳元，增长了5%。多元语言文化背景社区共报告诈骗11，418次，损失高达5600澳元，比前一年增长36%。





洛伊对此表示担忧：“我们的报告显示，来自多元语言与文化社区的人在一系列骗局类型中的财务损失所占比例明显过高，占与身份盗窃有关的总损失的四分之一以上（27.9%），占所有损失的大约三分之一（32.7%）。”





“这是一个令人担忧的趋势，迫切需要政府和行业在消费者权益团体的投入下加以解决。”她说。





ACCC倡导采取三管齐下的方式来应对诈骗。





“首先，我们需要通过中断电话、短信、电子邮件、社交媒体信息或骗子联系潜在受害者的其他方式来阻止骗子接触潜在受害者。其次，我们需要确保消费者得到最新信息的支持，以便他们识破骗局。最后，我们需要采取有效措施，防止资金被转移。”洛伊说。





去年年底，澳洲一连串大规模数据泄漏事件后，成千上万的澳洲人在面对诈骗问题时将更脆弱。





“在关键部门——银行、电信公司和数字平台——之间以及内部，以及在监管机构之间，依然存在着巨大的差距......骗子会瞄准最薄弱的环节。”洛伊说。





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