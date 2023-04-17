本周澳洲部分地区将迎日全食和日偏食 观看有何注意事项？

日食是令人叹为观止的天文现象，但对于那些期待在本周四（4月20日）目睹这奇观的人来说，最安全的做法是避免用肉眼直视。





西澳西北部的埃克斯茅斯 (Exmouth) 和宁格鲁 (Ningaloo) 沿海地区，将是观看日食的最佳地点，但狮眼研究院 （Lions Eye Institute）的眼科医生拉扎维 （Hessom Razavi)）表示，民众应避免在未采取安全预防措施的情况下观看日食。



在任何情况下都不要用肉眼直视日食。 眼科医生拉扎维

“假如用肉眼望太阳，视力会有永久受损的风险。”





当月球运行至太阳和地球之间，就会发生日全食，使天空骤然变黑，只能看到一丝圆形光，被称为日冕或太阳最外层的大气层。假如是日偏食，月球仅部分遮住太阳。



澳大利亚什么时候出现日食？

根据澳大利亚航天局计算，在 4 月 20 日，埃克斯茅斯将会是澳大利亚唯一看到日全食的地方，从上午 11:29:48（澳大利亚西岸标准时间）开始，月球将遮挡太阳 58 秒。预计届时会有 4 万人亲临这个人口仅 2500 人的小镇观赏。





此外，宁格鲁沿海地区有一条 250 公里的日食行踪带，被认为是观看日偏食的理想地点。





日偏食将持续更长时间，从当天上午 10:04:31 到下午 1:02:34（澳大利亚西岸标准时间），澳大利亚其它地区都可以看见。





在达尔文，当地时间下午 1:52:28 ，太阳的 81% 会被遮住；在珀斯，上午 11:20:30（澳大利亚西岸标准时间），太阳的 71% 会被遮住；在悉尼，下午 2:28:56（澳大利亚东岸标准时间），太阳的 10% 会被月球遮住；在墨尔本，下午 2:09:05（澳大利亚东岸标准时间），太阳的 11% 会被月球遮住。



Where the eclipse is viewable as a percentage of totality. Source: Google / ningalooeclipse.com 这次也将会是一次全环食，即月球的阴影在地球表面移动时，日食随之变化。这现象于本世纪只会发生七次。



观看日食有什么风险？

建议考虑观看日食的人采取一系列安全措施，以减少暴露在太阳紫外线下的风险。





西澳卫生部门建议，间接观看日食是最安全的做法。





他们表示，在日食期间直视太阳会导致永久丧失视力，尤其是儿童和青少年最容易受到日晒伤害，目前尚无法可医。



拉扎维医生指，日食期间的阳光虽然并不比正常的构成更大危险，但却可能吸引更多人用肉眼直视太阳。





他又说，公众对观看日食的兴趣，意味着人们眼睛受损的风险增加。





他说：“科学界和大众都很有兴趣目睹这罕见的现象。”





“这是令人叹为观止的自然奇观，应该安全地观看。”



如何安全观看日食？

其中一个方法是使用“日食眼镜”，以特制的太阳能滤镜来保护眼睛免受伤害。





观看者可以从信誉良好的零售商处购买这些产品，以确保符合适用于直视太阳的眼镜的国际安全标准 ISO 12312-2。





观看者也应检查这些眼镜，确保没有破损或刮花，并且大小适中。





另一建议是间接观看日食，专家称这是保证眼睛免受伤害的唯一方法。



Eclipse-viewing glasses are an option for people to view the event. Credit: Ian Hitchcock/Getty Images 方法是使用针孔投影技术，即通过一张纸或临时凑合而成的纸板投影器上穿一个孔，将之举向天空，让日食光影穿过此孔投射到地面或另一张纸上。





这样的方法可以让人通过投影看到日食效果，而无需直望太阳。





观看日食的其它方法，包括观看直播或使用附有特制太阳滤镜的望远镜。



People observe a solar eclipse using "pinhole projector" technique. Source: Anadolu / via Getty Images 专家还警告，切勿使用不能提供足够护眼功能的太阳镜、烧焊头盔和相机。





澳大利亚辐射防护和核安全局 （Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency）的亨德森博士 （Stuart Henderson） 说，由于存在眼睛受损的风险，该局建议不要以任何形式直接观看日食，即使是使用日食眼镜。





他说：“一切做法都必须正确，才能顺利观看，我们在作出建议时必须权衡潜在的后果。”



“最壮观”的天文现象

日食每年只会发生几次，而且每次只在世界上某些地点才能看见。





4 月 20 日的天文现象，在东帝汶和印尼的巴布亚省也能看得到。





天文学教授卢保博士（Nick Lomb）将此形容为“最壮观”的自然现象。





他说：“世界各地的人会从四方八面来到观看日食。”





“这是一次令人惊叹的体验——与一大群人一起也很棒，你会被兴奋的气氛包围着。”



Eclipse watchers are eagerly anticipating the 20 April event. Source: AAP / Neda Vanovac 然而，虽然公共卫生专家建议避免直视太阳，但天文学家库克博士 （Robin Cook）表示，当太阳完全被遮住时，身处埃克斯茅斯附近的人，从技术上来说可以在无护眼措施的情况下观看日食。





他说：“话虽如此......太阳很快就会越过月球的顶峰，紫外线就开始射进你的视网膜。”





拉扎维博士认为冒这个险是“不可接受的”，因为大多数人都不是处于完美的位置。





他说：“这是千钧一发的几秒钟而不是几分钟，尤其是对儿童来说是有风险的。”





库克博士说，日食行踪带以外的人应该降低对于看到日食的期望。





他说：“就像一朵云从太阳前掠过——只是暂时变暗了。”





“（如果你）不戴日光（日食） 眼镜看的话，根本看不出什么。 ”





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