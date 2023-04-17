墨尔本东南区一司机疑似故意撞击一骑行者后逃逸

59岁的克拉克（Robert Clarke）上周四在墨尔本东南区骑行时被一辆车撞到，随后司机逃逸。警方认为该司机的行为是故意行为，敦促其自首，且“不要再犯”。





后车的行车记录仪拍下的画面显示，上周在Noble Park附近，一辆白色轿车在撞向克拉克之前，先减速让他通过，随后车辆向自行车撞去。





克拉克身上留下了擦伤和瘀伤，自行车被拖行了100多米。





事件发生时，克拉克正在骑车上班途中，他表示在撞击前自己并未与司机发生过冲突。他起初以为司机是为了转入车道而停车，但时间录像显示，司机似乎是故意针对骑行者。





警方表示，肇事车辆为2008至2017年产的白色的三菱蓝瑟（Lancer）。最后一次看见它向西北方向行驶，穿过Douglas街和Heatherton路的交叉口。





Greater Dandenong公路巡逻队的伊瑟尔（Jerome Ithier）警长表示，这辆车可能没有携带登记牌照，但它的左前轮胎可能有损坏。





“我呼吁司机去自首。你是故意的，是危险的，是鲁莽的，”他说。





任何该事件的目击者或了解信息的人都请联系CrimeStoppers，电话1800 333 000。





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