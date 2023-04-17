从气候变化到住房成本：澳大利亚如何应对这些持续的危机？

要点： 自然灾害飓风伊尔莎（Ilsa）近期袭击澳大利亚；

气候变化预计将会带来日益严重和频繁的天气事件；

住房危机、保险不足和规划欠缺正在削弱澳大利亚的复原力。

飓风伊尔莎登陆后，西澳州西北海岸的大部分社区似乎避过了一劫。一些包括Pardoo Roadhouse在内的建筑物遭受破坏，但受损程度没有预想中的严重。





不幸的是，下一次灾害还会发生。气候变化预计会带来日益严重和频繁的天气事件和灾害。





如新州和昆州洪灾地区的居民所遭遇的，从灾难中重建和恢复需要很长时间。令人担忧的是，我们的复原力正被住房危机、保险不足和规划欠缺所削弱。





这些问题可能会加剧不平等。在灾难来临时，弱势群体会遭受的打击最大。



灾难、住房和保险不足

住房成本使许多人陷入财务压力中。由于几乎没有多余的钱，许多澳人可能没有保险。这使得他们在灾难来袭时更加脆弱。



租户是最可能没有保险的群体之一。如果他们的住所受到灾难影响，他们可能难以负担替代住房的费用。





我参与撰写的研究记录了一个又一个悲惨故事，许多人在灾难发生后才意识到他们没有保险，或者保险水平太低，无法承担生活重建的费用。





全国住房短缺意味着，在住房被灾害破坏后，租户和房主寻找替代住房的选择都很有限。





增加住房供应可能会解决其中一些问题。然而，规划欠缺可能会导致在洪泛区这样的易受灾地区开发住房。这也可能会导致环境退化，增加房屋和社区受灾的风险。





例如，澳大利亚北部的红树林等沿海生态系统可以减轻风暴的影响，减缓风浪的速度和大小，稳定土壤和沉积物，为附近的居民提供一定的保护。





但是，在沿海地区建设住房或基础设施可能会危及这些生态系统。





此类房屋和社区的保险可能会随着灾害的恶化而难以承担或无法获得。



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加上生活在澳大利亚偏远和乡村地区的人所面临的距离问题，我们看到，在气候变化时期，越来越多的居民和社区面临随之带来的社会和财务影响问题。



此类复杂问题若不解决 不平等将会加剧

如果不加以解决，目前的住房危机加上气候变化，可能会使越来越多的人生活在类似大萧条时期的棚户区和帐篷城。





我们在改善城市宜居性方面所取得的成果可能会倒退，这更需要社会服务部门和政府确保社区复原力。





缩小贫富差距是复原力的一个关键因素，如果居民和社区能够共同合作，将恢复得更好。



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因此，我们采取的任何行动都需要关注社会公平，包括三级政府之间的协调。





相关规划需要针对灾害、住房和保险之间的关系展开。





我们需要做出有序且公平的努力，将社区调离高风险区域，保护生态系统，进一步保护社区。





我们还需要确保新住房安全可靠、可负担、可投保，并位于安全的地点，房屋设计能够抵御当地的风险。





凯特·布斯（Kate Booth）是塔斯马尼亚大学人文地理学副教授。她获得了澳大利亚研究委员会（DP170100096）的资助，是澳大利亚规划协会的会员。





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