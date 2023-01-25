百万澳人使用约会软件 而这正被犯罪分子利用

要点： 澳洲网络安全专员表示，约会软件需要承担更多责任，以杜绝不良行为；

之后的圆桌会议将研究如何防止滥用约会软件和鼓励受害者发声；

一位与会者将推动采用新的方法来识别罪犯并改进在线举报。

约会软件正在被犯罪分子利用，包括令人震惊的报复性色情和性敲诈，政客和警方将联合起来制止这种行为。





超过300万澳大利亚人使用约会软件寻找爱情，但往往会遭遇网络黑手。





网络安全专员朱莉 • 英曼 • 格兰特（Julie Inman Grant）警告说，使用这些软件存在危险，特别是对女性和性别多元化人士来说。





在新冠疫情封控期间，滥用肖像的行为（如报复性色情内容）增加了600% 以上。



eSafety Commissioner Julie Inman Grant says there are dangers for woman using dating apps. Source: AAP / Mick Tsikas 该专员在接受澳联社采访时说：“我们从自己的投诉机制确实看到了约会网站如何被犯罪分子利用。”





“目前我们正在处理令人震惊的有关性敲诈的举报。”





英曼 • 格兰特说，约会软件需要承担更多责任，以杜绝不良行为。





周三举行的圆桌会议将召集各州和联邦部长、约会应用程序方的代表和警方。





英曼 • 格兰特说：“显然，在线约会软件和网站必须做得更多，以使他们的平台和服务更加安全，这次圆桌会议是接下来寻找解决方案的重要步骤。”



会议将研究如何防止滥用软件并鼓励受害者站出来。





专员说：“我们发现的一个大问题是惯犯，即罪犯的帐号被永久禁止，但他们仍然能够使用不同的设备或电子邮件地址创建一个新的账户。”





专员希望阻止犯罪分子在其它平台上出现并继续在网上摧残女性。





英曼 • 格兰特说：“这种犯罪者的信息也应该能够酌情与执法机构和在线安全监管机构共享，以便展开调查。”



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维州的家庭暴力预防部部长罗斯 • 斯宾塞（Ros Spence）说，该州将努力杜绝一切形式的性暴力。





在这次会议上，斯宾塞将推动采用新的方法来识别罪犯，并改进在线举报。





她说：“网上没有州和领地的界限。”





“本周的会议标志着一个重要对话的开始，解决这个问题显然需要一个持续的、全国性的方法。”





Tinder在澳大利亚推出了约会安全指南，以防止针对女性的暴力，并“教育和鼓励”用户，此前有三分之一的受访单身人士表示，他们并不完全了解约会软件的安全功能。





澳大利亚犯罪学研究所（Australian Institute of Criminology ）的一项调查显示，四分之三的受访者在过去五年中曾遭受过网络性暴力。





三分之一的人与软件上结识的人见面时受到虐待，包括性侵或胁迫事件。





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