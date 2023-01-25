七件原住民文物重返Wiradjuri土地

当Riverina博物馆在2月重新开放Wiradjuri画廊时，七件重要的展品将被公开展示。





这七件文物由澳大利亚博物馆从其第一民族藏品系列归还，包括一个盾牌、一把铲子和五根棍子。





长期出借展品的选择是与设立在Wagga Wagga当地的原住民参考小组协商进行，该小组由原住民长者伊莎贝尔·里德（Isabel Reid）担任主席。





19世纪60年代，这些文物Ganmain 车站（Ganmain Station）附近被收集。该站位于Wagga Wagg西北约50公里处。





澳大利亚博物馆举行了移交出借文物的仪式，参加仪式的有Wiradyuri画廊参考小组（Wiradyuri Gallery Reference Group）的成员、Riverina博物馆的工作人员以及澳大利亚博物馆第一民族收藏小组的成员。





在交接仪式之后，还举行了一个非公开仪式，以使得当地的Wiradjuri社区成员重新建立与被归还的物品的联系，并在新画廊于2月开放之前，欢迎它们重回故土。





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