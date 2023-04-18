【现场说法】来澳旅游父子不幸溺亡 如何判定相关方是否存在过失？

一家三口来澳洲旅游，父子不幸意外身亡

2018年10月，Yuanwei Zhang和妻子Jie Tan带着5岁的儿子Chenxi从中国来澳旅游。当他们在Airlie Beach Lagoon游玩，Yuanwei Zang带着儿子下泳池后不幸溺水身亡。





据ABC报道，事发时，两名救生员就站在距离Yuanwei Zhang不到20米的地方。不幸的是，直到父子两人沉入水中6分钟以后，才有人发现异常，父子两人不幸身亡。





Yuanwei Zhang是重庆航空公司的一名高级飞行员，他的妻子Jie Tan则是一名飞行调度员。





事件发生后，母亲Jie Tan对负责管理Airlie Beach Lagoon的Whitsunday地方议会，以及救生服务承包商提出起诉，索赔450万澳元，包括死亡事件带来的收入损失、退休金损失和父母的经济损失以及各种特殊损失。





Jie Tan的代理律师表示，Yuanwei Zang父子的死原本可以避免。事发时，两名当值救生员并未保持警惕，两人的闲谈导致注意力分散，没有发现这对父子溺水。这场事故是由于被告的疏忽造成的。





原告方提交给法庭的文件声称，Whitsunday地方议会以及救生服务承包均未能履行自己的义务。文件称：“第二被告（Ellmill Enterprise）应确保至少有2名救生员在现场巡逻，有人在瞭望塔值守并对水域进行监控。”昆州工作场所健康和安全办公室也对这起溺亡事件进行过调查，并指控Whitsunday地方议会未能履行工作场所健康和安全职责。





2022年底的调解未能解决问题，但Jie Tan的律师近期已确认此事已通过和解解决，和解协议的细节尚未披露。



过失(negligence)是什么？

Negligence的中文意思是“疏忽、过失、失职、玩忽职守”。在法律术语中，negligence通常指过失责任，即在合理情况下未能采取合理的注意或谨慎，导致对他人或其他方造成伤害或损失的行为或不行为。



过失违法行为

（1）过失违法是什么？





在澳大利亚，过失是一种违法行为，可以引起刑事或民事责任。刑事责任涉及对某人或财产造成实际损害的过失行为，可能会导致被告被判有罪并受到监禁、罚款或社区服务等惩罚。





民事过失责任通常涉及未履行合理注意义务而对他人造成损害的行为或不行为。在澳大利亚，民事过失责任主要是由个人或企业对受害人进行赔偿。民事过失责任适用于许多不同的情况，如车祸、医疗事故、工作场所事故等。





（2）过失违法的构成要件





在澳大利亚，过失指未能采取合理的注意或以合理的方式行事，从而对他人造成损害或损失。澳大利亚过失的构成要素通常包括以下几点：



关心义务 (duty of care)：被告必须对原告负有关心义务，这意味着被告有法律义务采取合理的注意，以避免对原告造成损害。

违反关心义务 (breach of duty)：被告必须违反了这一关心义务，例如未能行使合理的技能、关心和能力等。

因果关系 (causation)：被告的违反关心义务必须导致原告的损害或损失。有两种类型的因果关系：事实因果关系和法律因果关系。事实因果关系是指被告的行为实际上导致了原告的损害，而法律因果关系是指被告的行为是造成损害的重要原因。

损害 (damages)：原告必须因被告违反关心义务而遭受实际损害或损失。原告可能有权获得赔偿，如医疗费用、收入损失、痛苦和苦难等。

过失是一种普通法(common law)的法律概念，澳大利亚的过失法律要求可能因不同州和领地而异。





（3）关心义务（duty of care）





在澳大利亚，关心义务指个人或组织有法律义务采取合理的注意，以避免对他人造成伤害或损失。在过失的背景下，当一个合理的人可以预见到他们的行为或不作为可能会伤害另一个人时，就建立了关心义务。





关心义务可以在各种情况下产生，包括：



工作场所安全：雇主有关心义务为员工提供安全的工作环境，包括充足的培训、设备和监督。

专业服务：专业人士，如医生、律师和会计师，有关心义务以合理的技能和关心提供他们的服务。

公共安全：公共当局，如地方议会和政府机构，有关心义务确保公共场所和设施，如道路和公园，对公众使用安全。

产品安全：制造商和供应商有关心义务确保他们的产品对消费者使用安全，不会造成伤害或损害。

如果建立了关心义务，并且违反该义务导致对他人造成了伤害或损失，则该个人或组织可能要对过失承担责任。





（4）澳洲政府对游客有关心义务吗？





是的。澳大利亚政府对旅行者有义务尽到关怀责任。政府有责任确保来澳大利亚的游客安全，受到保护，包括确保游客使用的基础设施和设施，如道路、机场和公共交通，安全、良好维护。





此外，政府有责任向旅客提供准确和最新的信息，告知他们可能会在澳大利亚遇到的任何潜在危险或风险，例如极端天气事件或危险的野生动物。





如果政府未能履行其关怀责任，导致旅行者受伤或损害，他们可能能够对政府提起过失索赔以获得赔偿。然而，对政府提出索赔可能是一个复杂的过程，建议旅行者寻求合格的法律专业人士的建议。



过失索赔——不打赢官司不收费（no win no fee）

在澳大利亚，可以以“无胜利无费”的方式追求过失索赔（negligence claim）。这意味着代表您的律师或律师事务所只会在索赔成功并获得赔偿时才会收取费用。如果索赔失败，您将不必支付任何法律费用。





但是需要注意的是，并非所有的律师事务所都提供“无胜利无费”的安排，而且此类安排的具体条款和条件也可能有所不同。在选择“无胜利无费”的安排之前，应认真研究并仔细考虑协议的条款。





此外，需要注意的是，追求过失索赔可能会涉及其他费用，如法院费用和专家证人费用，这些费用可能不在“无胜利无费”安排的范围之内。在开始追求过失索赔之前，应与您的律师讨论所有潜在的费用。



澳洲旅游保险

（1）澳洲旅游保险有什么用？





澳大利亚的旅行保险为旅行期间可能发生的意外事件提供保险保障，如医疗急救、旅行取消或延误、行李丢失或被盗以及其他不可预见的情况。它是一种可以帮助旅客避免与这些事件相关的财务损失的保险政策。





澳大利亚旅行保险政策可能包括的一些常见保障类型包括：



医疗和紧急援助：这种保障类型涵盖在旅行期间因事故、伤害或疾病需要医疗治疗或紧急服务的费用。

旅行取消和中断：这种保障类型涵盖因意外情况（如疾病、伤害或恶劣天气）而取消或中断旅行所产生的费用。

行李丢失或被盗：这种保障类型涵盖在旅行期间遗失或被盗的行李或个人物品的更换费用。

航班延误或取消：这种保障类型涵盖在航班延误或取消时额外支出的费用，如住宿和餐饮等。

个人责任：这种保障类型涵盖在旅客被发现对财产造成损害或对第三方造成伤害负责的情况下的法律费用。

在购买旅行保险之前，有必要仔细审查保险政策的条款和条件，以确保其提供所需的保障。不同的政策可能有不同的保障限额、排除条款和要求，因此选择最符合旅客需求和预算的政策非常重要。





（2）澳洲旅游保险 – 各大保险公司





澳大利亚有几家主要的旅行保险提供商，包括：



Allianz Global Assistance：Allianz Global Assistance是澳大利亚最大的旅行保险提供商之一，提供多种不同的政策，以适应不同的需求和预算。

Cover-More：Cover-More是澳大利亚另一家领先的旅行保险提供商，为各种可能发生在旅行期间的意外事件提供全面保障。

Suncorp：Suncorp是澳大利亚著名的保险公司之一，提供各种保险政策，包括旅行保险。

澳大利亚邮政：澳大利亚邮政提供旅行保险政策，为医疗急救、旅行取消或延误、行李丢失或被盗以及其他不可预见的情况提供保障。

RACV：维多利亚皇家汽车俱乐部（RACV）提供旅行保险政策，为各种可能发生在旅行期间的意外事件提供保障。

这些只是澳大利亚主要的旅行保险提供商的几个例子。比较不同提供商的保单，找到最符合您需求和预算的那个是非常重要的。



在澳洲旅游遇到危险怎么办？

如果您在澳大利亚旅行时遇到危险情况，首先要做的是寻求相关部门的帮助。以下是一些重要的紧急联系电话：



警察、消防和救护车 - 000（三个零）

SES（州和领地紧急服务）- 132 500

Lifeline（24小时危机支持和自杀预防）- 13 11 14

澳大利亚红十字会- 1800 733 276（国际紧急号码：+61 3 9345 1800）

此外，确保您有旅行保险覆盖紧急情况和医疗费用也是个好主意。这可以为您提供心理安慰和财务保护以防发生意外事件。另外，重要的是让家人和朋友知道您的旅行计划和下落，以便在紧急情况下帮助您。最后，在澳大利亚旅行时始终保持警觉，采取必要的预防措施确保自身安全也是很重要的。





在节目中，林汇铭律师还详细解答了听友们提出的法律疑问。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【现场说法】来澳旅游父子不幸溺亡 如何判定相关方是否存在过失？ SBS Chinese 18/04/2023 29:20 Play

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