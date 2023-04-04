【现场说法】昆州将改革反仇恨犯罪法 为什么要举报仇恨犯罪？

仇恨犯罪

1)什么是仇恨犯罪





简单地说，仇恨犯罪既包括“仇恨”也包括“犯罪”。犯罪行为通常是暴力行为，例如骚扰、谋杀、放火、破坏公物或者对受害者进行威胁。也可能包括教唆他人进行仇恨犯罪。





2)仇恨犯罪的起源





“仇恨犯罪”的字眼在20世纪80年代起在美国开始广泛使用。





刚开始，仇恨犯罪主要指的是历史上发生的仇恨犯罪行为，例如罗马帝国迫害基督徒、纳粹屠杀犹太人。





3)仇恨犯罪的数据和例子（美国和澳洲）





大多数的仇恨犯罪是由于受害者的种族（有色人种）、性取向、宗教、残疾等，也就是说，一般都是受害者有明显的外表特征时，容易遭受到仇恨犯罪。





在美国（根据美国司法部网站最新数据），半数以上的仇恨犯罪是由于种族（如下图）。相比较，澳洲的仇恨犯罪（根据2022年Australian Hate Crime Network年度报告），主要受害群体也大多数是非白人或有显著外显特种的群体（例如，原住民人、亚洲人、残疾人、犹太人、穆斯林、跨性别者、女性）。



在2020年新冠病毒爆发期间，针对华人的暴力和仇恨犯罪数量明显增长。有华人遭到了语言攻击、甚至肢体攻击。还有澳洲华人家的车库被喷上了“中国病毒”的英文字眼。这些行为都是仇恨犯罪的典型例子。





为了打击数量增加的仇恨犯罪，澳洲政府引入了多种手段打击此类犯罪，包括增加对仇恨犯罪的处罚力度、增加警力调查仇恨犯罪，提高公众对多元文化接受的意识。虽然澳洲政府付出了这些努力，但是仇恨犯罪仍然存在，为使澳洲成为更具包容度和容忍度的社会，仍然有很多工作要完成。





在澳洲，联邦和各州对仇恨犯罪均有立法。联邦法下，相关的法律有《1975年反种族歧视法》、《1984年反性别歧视法》和《1992年反歧视残障人士法》。各州有各自的反歧视、反仇恨法对联邦法进行补充。仇恨犯罪通常会在量刑时作为加重情节，也就是说，如果犯罪动机是出于偏见或歧视，量刑会加重。



昆士兰州反仇恨犯罪法

昆州主要针对仇恨犯罪的法律是《1991年反歧视法》。该法律禁止了多个领域的歧视，包括雇佣劳动、教育、提供产品和服务的场合。另外，由于别人的宗教、种族、性取向等其他特征，煽动仇恨情绪或偏见也是违法的。





昆州的其他反仇恨法律措施包括：



《1899年刑法典》：如果由于受害者的宗教、种族、性取向等产生歧视或偏见而犯罪，会导致加重量刑； 昆州人权委员会（QHRC）：该委员会致力于提高人权和预防社区内的歧视行为。委员会也会给受害者提供支持和建议，提高反仇恨犯罪的意识。

昆士兰州反仇恨犯罪法律改革

2023年3月，昆州州长宣布昆州将会对反仇恨法进行改革。





改革后，在昆州的公共场合展示仇恨标志（例如纳粹旗）将会是违法行为。这包括在社交媒体平台（例如Facebook, Twitter）上展示代表仇恨的图案或者图片。该犯罪行为的最高刑期为6个月监禁。





法律改革也包括新的犯罪加重情节。但是，持有带有仇恨图案的物品不违法，只有展示是违法的。





维多利亚州和塔斯马尼亚州已经禁止纳粹举手礼。虽然昆州目前还没有禁止纳粹举手礼，但是新的法律可能涵盖了对该手势的禁止。



新南威尔士州反仇恨犯罪法

新南威尔士州《1900年犯罪法》包含了以偏见为动机的犯罪，指的就是出于受害者种族、宗教、性取向或其他特点的原因，实施加害的犯罪行为。





新州的其他反仇恨法和措施包括：



《1977年反歧视法》 《2008年涂鸦控制法》 除了法律外，新州警察局还有专门的反仇恨犯罪部门，专门致力于打击仇恨犯罪。

新州对反仇恨犯罪提供了强有力的法律支持。



维多利亚州反仇恨犯罪法

维多利亚州《2001年种族与宗教容忍法》规定，由于他人的种族或宗教，煽动仇恨情绪是违法的。





维州的其他反仇恨法和措施包括：



《1958年犯罪法》 《2006年人权和责任宪章法》——人权包括，包括免受歧视、法律面前人人平等。 《2017 年种族和宗教诽谤法》 维州多元文化委员会：致力于提高社区多元化和包容度，预防仇恨犯罪。

举报仇恨犯罪

（1）为什么要举报仇恨犯罪？





如果您目睹或者旁观了仇恨犯罪，您应该对该行为进行举报。举报仇恨犯罪是至关重要的，不仅仅可以表现对受害者的支持和帮助，也可以传递明确的信息，也就是您所在的社区不会容忍这类犯罪。





举报仇恨犯罪，可以让社区公众和执法人员全面了解社区内的反仇恨行为，有助于政府更好地使用资源预防、解决由偏见和仇恨导致的攻击、犯罪行为。





（2）如何举报仇恨犯罪？





和其他类型的犯罪一样，举报的方式就是报警。





在昆州完成法律改革后，新的罪名会给警察和法院更大的权力证明仇恨犯罪成立。在有搜查令的前提下，警察可以获得嫌疑人的手机，并且获取手机内的记录作为证据。





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LISTEN TO 【现场说法】昆州将改革反仇恨犯罪法 为什么要举报仇恨犯罪？ SBS Chinese 04/04/2023 28:21 Play

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