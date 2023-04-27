SBS早新闻（4月28日）Play13:06 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.99MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。约70名澳洲公民已安全离开苏丹；总理今天与各州州长商讨移民系统改革；韩国总统访问美国，宣布核磋商机制；北约负责人回应北京促进俄乌和谈的计划。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【对话后浪】亲身体验也是一种阅读澳大利亚计划斥资25亿发展远程导弹习近平和则连斯基通话 俄罗斯会借机停战？简化签证类型、提高工资门槛： 我们的移民制度将如何改革？分享Latest podcast episodes西澳鲨鱼湾发现明代佛像雕塑 华人来澳更早吗？【对话后浪】亲身体验也是一种阅读习近平和则连斯基通话 俄罗斯会借机停战？SBS晚新闻（4月27日）