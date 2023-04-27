习近平和则连斯基通话 俄罗斯会借机停战？

中国外交部欧亚司副司长于骏说：“中方将派中国政府欧亚事务特别代表赴乌克兰等国访问，就解决乌克兰危机进行沟通。中方坚持劝和促谈，为尽快止战停火，恢复和平做出自己的努力。”





专家认为，中国选在这个时间点与乌克兰沟通是给了俄罗斯一个叫停战争的机会。新南威尔士大学国际政治学讲师刘旻然认为：“俄罗斯很难有大的突破。如果没有外力的作用，从普京角度来说，与其说在某一个时刻在西方的斡旋下跟乌克兰谈判，何不在中国的斡旋下进行，在相对对等的状态下可能对俄罗斯来说是更有利的态势。”



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乌克兰总统泽连斯基表示，这是一次漫长而相当理性的对话。这样的对话开启机会，给乌克兰和中国的关系注入了新的活力。





正在西班牙访问的巴西总统卢拉呼吁建立一个和平小组来促进和平谈判。卢拉说：谈判更经济、更平静、更舒适。





但目前的局势还看不到和谈的迹象，黑海谷物协议处于崩溃的边缘。目前，莫斯科和基辅之间唯一能维持的协议是战俘交换。近日，双方又有40多名被俘士兵回到了各自的家园。



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