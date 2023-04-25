【国际新闻】俄罗斯外长在联合国主持“维护国际和平与安全”会议

美国驻联合国大使声色俱厉地要求俄罗斯释放《华尔街日报》记者埃文·格尔什科维奇（Evan Gershkovich ）和美国企业安全主管保罗·惠兰（Paul Whelan）。





联合国秘书长古特雷斯对俄罗斯进行了毫不留情的谴责：俄罗斯对乌克兰的入侵违反了《联合国宪章》和国际法，给这个国家和人民带来了巨大的痛苦和破坏，并使COVID大流行病引发的全球经济混乱更加严重。





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欧盟驻纽约联合国大使奥洛夫•斯科格（Olof Skoog）严厉指出：国际社会必须继续坚定地致力于确保对在乌克兰和针对乌克兰犯下的罪行进行问责。乌克兰人民付出了最沉重的代价，但全世界都能感受到俄罗斯的侵略所带来的破坏性影响。在与我们合作伙伴的闭门对话中，欧盟已经在加紧处理俄罗斯发动战争给全球带来的影响。





面对一连串的当面抨击，俄罗斯外长选择冷处理。





为解决全球粮食危机，联合国和土耳其在去年7月促成的协议将在5月18日到期。为了说服俄罗斯允许乌克兰恢复黑海谷物出口，当时达成了一项单独的三年期协议，联合国同意帮助俄罗斯出口粮食和化肥。但是现在，俄罗斯声称联合国没有履行约定，宣称要终止乌克兰粮食经由黑海的安全出口通道。





为了继续执行这两项协议，古特雷斯可能面临更多艰难的谈判和斡旋。





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