【正在行动】中国影响、核风险、升级军备：您如何看待澳《国防战略评估报告》？

周一，澳大利亚政府公布了被认为将决定未来几十年军事战略的《国防战略评估报告》。





报告的公开版本没有点名中国为“直接的军事威胁”，但报告称，中国在亚太地区的军事集结是自第二次世界大战以来前所未有的，存在一种予以应对的“强烈紧迫感”。





总理阿尔巴尼斯在宣布澳大利亚远程导弹能力的重大升级以及澳大利亚国防军基础设施的变化时警告说，“我们不同退回到旧的假设之中”。





报告称，由外国势力发动的陆地入侵的威胁仍然 “遥远”，但报告将中国在区域的军事集结描述为自1940年代以来 “任何国家中最雄心勃勃的”。





报告的四大基本内容

1. 中国的计划和野心





该报告9次提到中国，并将北京和华盛顿之间的竞争定性为“我们地区和我们时代的决定性特征”。





报告将中国在印度——太平洋地区的军事集结描述为 "自第二次世界大战结束以来任何国家中最雄心勃勃的"。





它说：“这种集结是在没有透明度的情况下进行的，也没有向印太地区保证中国的战略意图。”





报告称，“中国对南中国海的主权主张威胁着印太地区基于规则的全球秩序，对澳大利亚的国家利益产生了不利影响。”





国防部长理查德·马尔斯（Richard Marles）坚持认为，与北京建立稳定的关系对双方都有好处。





他说：“澳大利亚将继续在我们能够做到的地方与中国合作，在我们必须做到的地方提出异议，明智地处理我们的分歧，最重要的是参与并大力追求我们的国家利益。”





2.核升级风险





报告称，澳大利亚的地理优势已经 “彻底 ”缩水，能得到的预警也会减少。





报告警告说，“我们区域的情况是几十年来最具挑战性的”，并警告说 “必须将核升级的风险视为真实的。”





澳大利亚相对孤立的地理位置意味着，在二战后，国防部认为它有十年的时间来进行规划和发展军事能力。





在亚太区域，现在包括五个方面的军事力量因素：海、陆、空、太空和网络。





虽然报告承认陆地入侵的可能性仍然是 “遥远的”，但它强调了经济胁迫和对澳大利亚贸易路线的威胁。





“网络战争不受地理环境的约束。现代战争中‘导弹时代’的到来，由远程精确打击武器的扩散具体化，已经从根本上减少了澳大利亚的地理利益，”报告说。





READ MORE 澳国防战略评估报告遭反对党质疑





3. 远程导弹和军队的重大改变





随着威胁的变化，澳大利亚国防军也必须改变。





报告说：“澳大利亚国防军目前的组成和装备并不完全适合于其目的。”





澳大利亚的导弹能力将得到重大升级，审查报告要求其武器装备转向更加远程、致命性更强。





澳大利亚导弹目前可以打击最远200公里的目标，但审查要求立即增加五倍，达到1000公里。





政府在未来四年内总共承诺投入190亿澳元。





但是会有削减来抵消这笔开支，削减额度大约为80亿澳元。





4. 气候变化及其应对





报告要求利用政策而不是军队来应对气候变化。





澳大利亚国防军部队已多次被部署在本土，应对一系列自然灾害，包括“黑夏”丛林大火和新南威尔士州北海岸的多次洪水。





报告称，国防部向清洁能源过渡将加强澳大利亚对自然灾害的抵御能力，各级政府为应对气候化所做的努力也是如此。





而澳大利亚国防军的部队应该只在没有其他选择的情况下被部署到当地的自然灾害中。





报告称：“除非在极端情况下，国防部应该是国内援助民间社区的最后手段。”





五个重点、六个优先事项和62条建议

报告将澳大利亚在印太地区的战略环境表述为：“我们面临着日益激烈的竞争，这种竞争在经济、军事、战略和外交等多个层面上运作，所有这些都是交织在一起的，而且都是以价值观和话语的激烈竞争为框架。”





“在没有战略保证的情况下，大规模的常规和非常规军事集结正在促成我们地区几十年来最具挑战性的情况。”





报告还说，"军事升级或误判的风险正在上升"。





A member of the Australian Defence Force watches as a Black Hawk helicopter land at the Afghan National Army Officer Academy in Kabul, Afghanistan Source: AAP / AAP Image/POOL/Paul Miller



作为回应，该文件宣称 “我们必须更加关注我们的利益是什么，以及如何维护它们"。





它着重强调了澳大利亚发展远程打击能力的必要性，特别是更远距离的导弹（它说我们正处于 “导弹时代”）和先进的核动力潜艇。





它强调了澳大利亚国防军的五大重点任务：



保卫国家

通过拒绝进行威慑（即通过减少参与攻击的任何可能利益来威慑对手）

保护经济联系

与区域伙伴合作

支持所谓基于规则的全球秩序

布莱克斯兰教授认为，这五项任务中的四项涉及到在澳大利亚海岸以外的地方采取行动。这是一个重大的转变。





相应的，该报告列出了国防采购的六个优先事项和 62 条建议。





第一个优先事项是获得核动力潜艇，澳大利亚在3月份宣布AUKUS之后已经有了一个计划。政府认识到，由于监控技术的进步，传统的柴电潜艇现在很容易被发现。





第二是提高精确打击能力。制导武器和炸药供应不足，部分原因是由于乌克兰战争，但也因为澳大利亚倾向于不发展大量库存。政府还计划投资发展在陆地上制造先进弹药的能力，特别是远程制导武器。官员们私下表示，预计澳洲将生产美国提供的武器系统的许可版本，以装备澳大利亚国防军。





第三是关于支持AUKUS的第二支柱（第一支柱是潜艇）。这侧重于加速科学技术的发展，如人工智能、高超音速和更远距离的精确制导弹技术。





第四是澳大利亚北部基地的重新开发，这包括从科科斯（基林）群岛（Cocos (Keeling) Islands）到整个澳大利亚北部的空军基地和其他国防基础设施。





第五是对招募和保留澳大利亚国防军人员的投资。上届联邦政府预计国防军人员将增加近20,000人。现任政府承诺贯彻这一目标，每年增加5%，但几乎没有任何进一步增加的迹象。





第六是强调改善区域的关系，特别是关注太平洋岛国。





在本期《正在心动》听众热线节目中，听众朋友们对此表达了看法。请您点击收听完整内容。





LISTEN TO 【正在行动】中国影响、核风险、升级军备：您如何看待澳《国防战略评估报告》？ SBS Chinese 25/04/2023 32:34 Play





时事热点《正在行动》逢周三上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，表达观点。热线听众仅代表其个人观点，不代表本台立场，仅供参考。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



