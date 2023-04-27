克里姆林宫提出“荒谬”的恐怖主义指控，普京批评者和主要竞争对手面临终身监禁

Key Points 被监禁的克里姆林宫（Kremlin）批评者可能因“恐怖主义”指控而面临终身监禁。

自乌克兰战争开始以来，俄罗斯当局对异议公民进行监禁，甚至是因为轻微的异议行为。

另一名反对派人物叶夫根尼·罗伊兹曼 (Yevgeny Roizman) 因被指控诋毁俄罗斯军队而面临最高五年的监禁。

被监禁的克里姆林宫批评者阿列克谢·纳瓦尔尼 (Alexei Navalny) 表示，他可能因“恐怖主义”指控而面临终身监禁，而另一名受欢迎的反对派政治家则因俄罗斯不断升级的异见镇压而受审。





自莫斯科对乌克兰发动战争以来，俄罗斯当局对自由的镇压已经提高到新的水平。独立媒体被关闭，大多数主要反对派人士被监禁或流亡。





纳瓦尔尼的团队称，俄罗斯当局正在准备对这位俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）的宿敌进行一项新的重大审判。





“他们对我提出了荒谬的指控，根据这些指控，我将面临长达 35 年的监禁，”纳瓦尔尼说。他穿着囚服，显得瘦削但仍然坚定。





46 岁的纳瓦尔尼说，在新的极端主义案件的框架内，他被告知军事法庭将根据 “恐怖主义” 指控单独审判他。





他说他可能面临终身监禁。





2022年 10 月，纳瓦尔尼表示，调查人员以 “极端主义” 和 “恐怖主义” 以及 “恢复纳粹意识形态” 的指控对他发起了新的刑事诉讼。





他的团队表示，法院要求纳瓦尔尼在 5 月 5 日之前阅读构成极端主义案件的 196 卷材料。





纳瓦尔尼的发言人基拉 · 亚米什（Kira Yarmysh）表示，预计法院将在 5 月底之前开始对这位反对派政客进行新的重大审判。



“令人难以置信”

亚米什在社交媒体上说，据估计，纳瓦尔尼将面临“恐怖主义”指控的单独审判。





她表示，在纳瓦尔尼被囚禁期间出现的新案件“令人难以置信”。





纳瓦尔尼曾经动员大规模反对克里姆林宫的的抗议活动，目前，他因贪污和其他指控正在服刑，刑期为期 9 年。





纳瓦尔尼的团队表示，他在监狱中受到骚扰，并因轻微过失被关在“惩罚牢房”中。



本月，纳瓦尔尼的团队表示，这位反对派政客在短短两周多时间内体重减轻了 8 公斤，并暗示这可能是慢性中毒的结果。





尽管经历了磨难，纳瓦尔尼在周三的听证会上开玩笑说，他很惊讶看到“这么多人”。





“我在惩罚牢房里变得有点野性了，”他笑着打趣道。





纳瓦尔尼曾在诺维乔克中毒后侥幸存活（Novichok），因为在全球一炮走红。诺维乔克是一种苏联设计的神经毒剂，该名反对派政客将中毒归咎于克里姆林宫。





2021 年 1 月，在他康复之后，于德国返回俄罗斯时被捕。



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“明确”的结果

俄罗斯政府将他的组织定性为“极端主义”，这为起诉他的支持者提供了便利。





周三，一家法院对纳瓦尔尼在中部城市乌法的前区域协调员莉莉娅 · 查尼舍娃 （Lilia Chanysheva）判处12年监禁。





在莫斯科以东 1,500 多公里处，纳瓦尔尼的朋友、受欢迎的前市长叶夫根尼·罗兹曼 (Yevgeny Roizman) 在乌拉尔城市 （Urals city）叶卡捷琳堡（Yekaterinburg）接受审判。





罗兹曼是俄罗斯最后一位仍在俄罗斯且未入狱的著名反对派人物。



俄罗斯反对派人物叶夫根尼·罗伊兹曼 (Yevgeny Roizman) 在叶卡捷琳堡受审，因被指控诋毁俄罗斯军队而面临最高五年的监禁。 来源：Getty / Alexei Vladykin Source: Getty / Alexei Vladykin 这位直言不讳的政客公开谴责普京及其对乌克兰的袭击，因被指控诋毁俄罗斯军队在乌克兰的进攻而面临最高五年的监禁。





根据 YouTube 现场直播的听证会，罗兹曼在叶卡捷琳堡的审判开始时拒不不认罪。





法官问他是否承认自己有罪，罗伊兹说“不”。





听证会结束后，他面带微笑对记者说，“很清楚这是怎么一回事。”





审判延期至 5 月 10 日。





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