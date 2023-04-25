澳大利亚人被骗年逾30亿澳元 一文看清五种新兴骗局

要点： 2022 年，在澳大利亚人所报告的 30 亿澳元损失当中，约有一半损失是以投资计划的一部分被盗；

当人们越来越了解常见的诈骗手段时，骗徒也在改变他们的欺诈手法；

新兴的诈骗趋势包括浪漫诱饵、网上购物欺诈、挽回损失的计划和工作欺诈等。

澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）最新的《目标诈骗报告》显示，澳大利亚人报告称2022 年因被骗而遭受的损失超过 30 亿澳元，比 2021 年报告的损失增加了约 10 亿澳元。





年复一年，因遭受诈骗人们的经济损失越来越多。在这些数字背后，是众多遭受了一系列经济和非经济伤害的澳大利亚人。





以下是最新报告的内容概要以及一些应注意的事项和建议：



2022 年简报

在所报告的 30 亿澳元损失中，约有一半是以投资计划的方式被诈骗，这比 2021 年的 7.01 亿澳元增加了超过一倍。更多人意欲投资加密货币，导致有关损失飊升，一些有意投资在加密货币的投资者遭受蒙蔽，将资金转移到骗徒手上。





远程访问诈骗——骗徒说服受害人给予他们远程操控其电脑的权限——跃居第二位，报告的损失为 2.29 亿澳元。其次是重设付款方法诈骗（也称为商业电邮协定欺诈）。





直接向 Scamwatch 报告的人平均损失 19654澳 元，比 2021 年报告的 12742澳元激增了 54%。





该报告还显示，65 岁及以上的人报告的损失在所有人口统计数据中最高。澳大利亚原住民、残疾人士以及来自不同文化和语言背景的人的也占非常大的比例。





多年来，短信首次成为骗徒锁定受害者的最常见方式。虽然银行转账是向犯罪者付款的最流行方式，但加密货币转账也越来越普遍 —一年内飊升了 162.4%。





不过，欺诈电话骗案有所减少，这可能归因已知的诈骗来电被监管行动截断，这是报告众多转差趋势中的唯一正面表现。



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注意最新趋势

《目标诈骗报告》列出骗徒试图欺骗人们的多种方式。一方面，人们对于常见的诈骗手法警惕意识提高。另一方面，骗徒的手法层出不穷，令人防不胜防。





以下是五种相对没有那么多人了解的欺诈类型，应加以警愓。





浪漫诱饵





浪漫诱饵又被称为“cryptorom”或“杀猪盘骗局”，混合了投资欺诈和爱情欺诈手法。





骗徒首先通过约会应用程序、网站或社交媒体平台与受害者建立关系。一旦建立了互信，他们就会鼓励受害者将资金注入一个“投资”机会，通常是加密货币。然后，受害人会在不知情的情况下将钱转移给伪装成另一身份的罪犯。





与直接索取金钱相比，这种浪漫诱饵响起较少的警号，而且相比起更传统的浪漫欺诈，它针对的是更年轻的一群。





这种骗局被包装成投资计划，也可能因而使近年来报告的投资计划损失激增，同时也解释了爱情骗局并没有大幅增加的原因。



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网上购物欺诈





骗徒制作几可乱真的虚假网站和产品广告。





通常，这些假网站与真网站只有细微差别，消费者可能无法区分。骗徒可以通过这些网站上的受害者信用卡详细资料而直接获取资金。





网上购物欺诈针对一系列目标群，可以发生在独立网站、社交媒体平台和网上交易平台。





工作和就业欺诈





研究显示，在家工作和弹性工作条件是一些欺诈性工作的“有力”指标。





但在后疫情时期，弹性工作即使不是决定性因素，往往也是求职者的一个关键标准。骗徒注意到这一点，于是除了在招聘广告上以高收入吸睛外，还加上弹性工作等诱人条件。





受害者提交个人简历和身份凭证（坠入身份骗案的陷阱），或可能需要为不存在的工作预先支付培训或材料费用。





就业诈骗尤其针对年轻人，因为他们很大可能在疫情之后经历失业和不安。



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挽回损失的计划





许多欺诈受害者希望采取一切可能的方法去讨回损失的金钱。





利用这一点，犯罪者互相交换受害者个人资料。然后，他们会扮作了解受害人情况的机构（通常是执法部门、银行或私人机构），并向受害人表示他们可以收费去追讨有关损失。





这样，急于挽回损失的受害人就会被操纵，向骗徒支付更多金钱。





远程访问骗局





接到电脑技术人员的来电，被告知自己的电脑有问题，然后这些人员主动提出维修，这是许多人的常见经历。虽然这种手法并不新颖，但在 2022 年强势回归 ——尤其是针对长者。





这些诈骗电话通常以固网电话打出，利用人们对其存于银行的个人资料和其它个人资料安全的恐惧。骗徒通常会唤起“问题” 需要修正的一种迫切感，并说服受害者让犯罪者远程操控其个人电脑。





然后，犯罪者就可以获取大量个人资料。他们更可以直接进入银行账户转移资金，并可获取身份凭证和其它敏感资料，留待日后用于身份盗窃等。



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必须改革以保障公众利益

欺诈的威胁会随着科技进步与日俱增。有专家担心，ChatGPT 以及图像和视频生成器等人工智能工具会成为网络犯罪分子的另一种有力武器。





最新的 Scamwatch 报告进一步证明，银行和金融机构需要采取措施以减少人们因欺诈而遭受的损失，包括核对所有交易的账户名称与 BSB 号码。为此，英国已实施收款人确认政策。





为解决欺诈损失持续激增的问题，澳大利亚政府正计划修订网络安全策略，并可能成立全国反诈骗中心。





这些都是积极的改变，但显然还需要更多的努力。





如果您或您认识的人成为欺诈的受害者，可以向 ReportCyber 举报。如需支援，请联络iDcare。欲知预防方法的建议，请向 Scamwatch 咨询。





本文作者·卡桑德拉克罗斯（Cassandra Cross）是昆士兰科技大学创意产业、教育及社会公义学系的副院长（学习与教学），曾获得澳大利亚犯罪学研究所和网络安全合作研究中心的资助。





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