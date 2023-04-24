教授如何发现学生用ChatGPT作弊？

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察觉到学生使用ChatGPT来作弊其实比你想象中简单。那么教授会怎样判定学生作弊？如果被判定为作弊，学生会面临什么样的严重后果？

近期，澳大利亚一众大学向学生发送邮件，通知学生如果过度使用AI工具可能会被判定为作弊行为。

在教育行业，关于“人工智能对学生的负面影响”这一讨论愈发高涨，学校对于人工智能作弊的相应处罚手段和制度也在完善。

察觉到学生可能存在作弊行为可能非常简单，在莫纳什大学IT学院任教的马克西姆·斯鲁尔（Maxim Srour）表示。

“如果他们在（自行提交的）编程作业中表现的非常出彩，但是在（与教授）面试时表现很差，那么这就会让我们警惕起来，我们需要进一步调查。”

考虑到学生可能会因紧张状态不好导致面试发挥不佳，判定学生是否作弊的流程是非常严格的。

教授在发现学生存在作弊可能时，会首先对学生进行约谈，要求学生解释疑点。随后，教授会将会谈的结果提交给学术诚信团队，并由他们对作弊行为做出最终定性以及处罚。

“越是恶劣的作弊情节会对应越严厉的处罚，从不及格，挂科，到被大学开除。”

“学术诚信时一件非常严肃的事，对澳洲所有大学来说都是这样。”

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