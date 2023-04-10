AI技术奇异点？微软新技术Copilot将如何改变生活？

4月4号，Chat gpt开始大规模封禁亚洲账号，新用户注册也成问题。截至4月10日当天，官方还未对此次禁封作出回应。





上个月外部对ai的抵制也迎来了Chat gpt走进人们生活后的第一个小高峰。





意大利在当地时间3月31日暂停民众使用人工智能聊天工具Chat gpt，称软件可能违反隐私保障条款，非法收集用户信息和数据。同时，德国方面在4月3日也有发言人称可能会跟进意大利这一举措。





而韩国的三星电子，在最近的一个月里，已经出现了三起将半导体机密数据输入到Chat gpt的泄密事件。





一封名为《暂停大型人工智能研究》的公开信也要求人工智能实验室立即停止对Ai系统的驯化，签名者包括特斯拉和推特的 CEO 马斯克、苹果联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克 、《人类简史》的作者尤瓦尔·赫拉利等一千位各界重要人士。





但是即便如此，AI革命已然成为这个时代的新名词，也是各个科技巨头公司争夺一席之地的重要一环。





微软，在3月16日首发了自己的AI功能Copilot，也就是我们中文讲的智能副驾。将这一个AI模型直接嵌入核心软件Office里的做法，无疑是将AI与我们的生活拉至更为紧密的状态。





“领先的科技公司主动拥抱AI技术，”来自墨尔本大学计算机和信息系统学院的高级讲师戚建中说，“这是他们不落后于时代发展浪潮所必须要做的事情。”



戚建中，墨尔本大学计算机和信息系统学院高级讲师。 但目前AI技术对人类的工作仅能起到辅助作用，帮助人们提高生产力，并不能完全依赖。如何更好使用这些新技术，离不开公司对员工进行的培训，戚教授说。





对于AI是否会取代人类工作，戚教授说相比在短期内会发生的失业潮，更担心学生滥用AI对教育的影响。



我其实更担心的是像Chat GPT或Copilot对我们下一代的影响。 戚建中

目前还没有一个检测系统可以发现学生是否在使用AI完成作业，但是教授们也可以从字里行间的语气推测学生是否使用了AI。





科技的发展，带来的不仅是对“失业”的悲观幻想，戚教授提到，科技浪潮其实带来了非常多机遇。



举个例子，像现在很火的短视频平台抖音，核心的算法其实就是在做AI的视频推荐，也是一种人工智能的技术。反而没有带来什么失业吧，反而带来了很多就业机会。每个人都可以创作赚取收入了。 戚建中

关于对AI技术的担忧，戚教授表示，虽然AI目前可控，但因为AI技术发展的速度之快，是否会产生自主意识迎来科技奇异点，是很多业界人士要求停止对AI系统的驯化的原因。





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