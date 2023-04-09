跑马拉松战胜糖尿病的土著女性

平稳的呼吸和运动鞋落在滚烫的水泥路上的节奏。 这是詹宁斯（ Allirra Jennings）为生命而奔跑的声音。 Kungarakan和Gurindji部落的妇女面临着世界上一些最严重的糖尿病发病率，这是詹宁斯必须认真对待的事情。





“我所有的土著家人都是如此。我所有的祖父母，我祖母的兄弟姐妹，以及我父亲患有糖尿病，我本来也会是这个情况，但我战胜了它。”





詹宁斯说她通过跑步设法避免了患上2型糖尿病的可能，但她说这可能是一个非常不同的故事。





“我没有经常跑步。我变得很重，将近110公斤，当我的祖母因糖尿病去世时，我意识到我不该浪费我的生命。”





詹宁斯开始跑步时才27岁，这对她来说并不容易。





“因为我真的很重。我只能艰难的步行，不能跑。我一次只能步行50米......我只是一遍又一遍地继续这样做。走走停停，走走停停，直到体重开始下降，我开始变得更健康。”





一年后，她参加了2014年健康慈善机构原住民马拉松项目的纽约马拉松比赛。





作为一名单人运动员，她现在参加了两次纽约马拉松比赛，以及柏林、伦敦和东京的马拉松比赛。





现在在前往波士顿的路上，詹宁斯将创造历史，成为第一位参加所有六项或世界主要马拉松比赛的土著女性。





西阿伦特人（Western Arrente）马赫 (Charlie Maher) 是第一位获得该头衔的土著男性。





“我们只是喜欢做一些事情来影响他人，激励他人变得更好、更健康，并照顾他们的健康和福祉。我为她将在波士顿取得的成就感到非常自豪，我们也会关注并为她加油。”





马赫说，重要的不是你能跑多快，而是你为什么要跑步，对于詹宁斯来说，是鼓励人们改善他们的健康状况。





土著人和托雷斯海峡岛民患糖尿病的可能性几乎是非澳大利亚原住民的四倍。





在偏远的北领地，20至29岁的人被诊断出患有2型糖尿病的可能性是澳大利亚其他地区同龄人的26倍。





休斯（Jaquelyne Hughes ）教授是达尔文弗林德斯大学的肾脏专家和临床研究员，她说。





“当我们观察其他家庭，特别是土著和托雷斯海峡岛民家庭时，糖尿病是一个大病。这是一个令人担忧的病症，它出现在更年轻的年龄，这意味着糖尿病的并发症出现在更年轻的年龄，我照顾肾病患者，许多人因为很早就患上糖尿病而过来治疗。因此，我们拥有支持整体健康的信息非常重要，有人们可以去做的建议以及有医疗保健系统药物治疗很重要。原住民和托雷斯海峡岛民应该获得重要信息，以支持他们取得巨大的健康进步。”





詹宁斯的家人在当地的一家咖啡馆欢送她时，她的父亲路德维希 (Alan Ludwig) 对女儿改变了自己的生活而满脸笑容。





“她有过胜利的时刻，并且说‘我要为自己做点什么’，她做到了。她开始去健身房并开始跑步，而且她一直都没有停下来，我认为她也不会停下来。”





波士顿马拉松赛将于4月17日举行。





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