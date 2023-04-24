新“天然”止痛药在澳洲推出售价约20澳元 药理专家看法如何？

要点： 一种新的“天然“止痛药现已在澳大利亚有售；

有专家质疑其药效；

以下是你需要了解的情况。

药店和超市货架上目前上架了一种所称的新止痛药，但有专家对其药效表示怀疑，并警告说，尽管此药声称“成份天然”，但仍存在风险。





必理痛（Panadol）生产商 Haleon 最近推出了新产品 PanaNatra，一种非扑热息痛的止痛药系列。他们称这三种产品有“植物成分”，声称分别可促进睡眠和缓解疼痛、缓解肌肉痛和关节痛。





在一间大型药店，新产品一包 30 粒胶囊装的售价约为 14 澳元，而一盒 50 粒装约售 20 澳元。





阿德莱德大学的分子药理学家兼讲师马斯格雷夫（Ian Musgrave）对该系列的药效表示关注。





当一个产品在澳大利亚药监局（TGA）注册时，它可获“AUSTR”或”AUSTL”评级。药监局表示，前者适用于有关公司提供了“安全、品质和功效数据”的高风险产品；后者被认为是低风险的，并且无需有关公司提交证据证明产品发挥所声称的功效，这种适用于 PanaNatra 产品。



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马斯格雷夫博士说：“AUSTL 基本上表示药监局认为这些产品不会构成很多副作用，但它们背后并无非常有力的证据。”





他又说，这些产品中的活性成分确实存在临床试验数据，但并不很强。





他指有些采样量较小，而另一些则发现一种成分可能有益，但剂量远高于 PanaNatra 胶囊中可能存在的剂量。





他称：“服用这些产品的人，可能会以为他们服用的是一个内含磨碎植物的胶囊。”





“他们服用的是一种萃取物……包装上告诉你这是一种萃取物，但未必反映到临床试验中使用过的材料。”





昆士兰大学药学院的兼职副教授摩西（Geraldine Moses）对哪些标榜成分“天然”的药品持批评态度。





摩西博士说：“这些是在药厂生产的药品……人们有时喜欢天然，认为这是一种浪漫的自然概念，却忘了它始终是一种药物，和其它药物一样。”





“和任何其它药物一样，它可能有效，但也可能产生副作用和药物相互作用。”



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PanaNatra 的两种产品含有姜黄素——姜黄的一种成分——该公司声称，根据“各种研究”，姜黄素有助缓解“骨关节炎、运动后关节疼痛和疲劳的轻微症状”。





摩西博士说：“姜黄素……的确有潜在的消炎作用，但相当微弱。”





“研究已经完成，但质量参差不齐……通常他们表示有消费者认为它时而有效、时而无效，但研究尚无定论。”





尽管澳大利亚药监局一般认为 AUSTL 产品“相对无害”，但摩西博士表示，一些所谓的天然成分确实有潜在的副作用和药物相互作用，公司“几乎没有义务”发出警告。





PanaNatra 产品的包装上有警告，表明不适合哺乳期女性服用，并建议有病史和正在服用其它药物的消费者咨询医生。





业界刊物 《Inside FMCG》 引述 Haleon 公司的止痛药高级营销经理平塔多 (Elena Pintado) 说，消费者对“含天然成分的止痛产品”兴趣越来越大。





2021 年，一项由悉尼大学牵头的范围广泛的评估，研究了扑热息痛在治疗 44 种病症方面的有效性，发现它仅对四种痛症有效：膝关节或髋关节骨关节炎、紧张性头痛、分娩后会阴疼痛和开颅手术。





SBS新闻已联系Haleon 予以置评。





本文仅包含一般信息。有关个别情况的建议，请咨询符合资格的医生。





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