澳洲越来越多年轻人减少饮酒 为何Z世代如此追求清醒潮流？

要点：
- 越来越多的澳大利亚年轻人减少饮酒或戒酒;
- Z 世代被描述为“谨慎”和“担忧”的一代；
- 无论是宗教社区还是非宗教社区，清醒正变得越来越常态化。
曾被朋友们认为能喝的巴特菲尔德（Victoria Butterfield）表示，如今她已远离喝醉的日子。
这位20岁的女孩在悉尼西部长大，如今正在西悉尼大学学习社会工作专业。
尽管可能偶尔会小酌一下，但巴特菲尔德表示，她一点都不喜欢宿醉后醒来。
“这个状态非常重复。你知道接下来会发生什么，并且第二天会感觉很不好，”她说。
澳大利亚许多年轻人选择戒酒
巴特菲尔德是众多选择大量减少饮酒或完全戒酒的年轻人之一。
根据联邦政府的澳大利亚卫生和福利研究所（AIHW）的统计数据，越来越多年轻人戒酒，增加了整体戒酒人数。
从2007年到2019年，14岁至17岁人群的戒酒比例从39%增至73%，而18岁至24岁的戒酒人群从13.1%上升到21%。
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该机构2019年的《国家禁毒战略家庭调查》报告显示，15至24 岁人群中，只有0.9%的人每天饮酒（所有年龄组中比例最低），每周饮酒的人占比21.4%（同样在所有年龄组中比例最低），而18.8% 的人每月饮酒少于一次（所有年龄组中比例最高）。
然而，饮酒的年轻人仍然是所有年龄段中风险最高的酒精消费者。
根据澳大利亚卫生和福利研究所的数据，相较其他群体，18岁至24岁的人群更有可能每月至少一次饮用11个或者更多标准量的酒精饮品。在澳大利亚，一个标准量的酒精饮品含有 10 克酒精。
24岁的雅辛塔（Jacinta Martinez）正在新南威尔士州沃加沃加（Wagga Wagga）学习口腔卫生治疗。她已经大幅减少酒精摄入量，现在可能只在晚餐时小酌一次。
雅辛塔说，她的决定让她难以应付某些社交场合。
她说：“我起初住在学校里，每个星期四都会有聚会，大家都会喝醉，你可能想去洗手间，但是共用洗手间往往会挤满喝醉的人。”
Jacinta Martinez has dramatically reduced her alcohol consumption. Source: Supplied / Jacinta Martinez
“我感觉有点受到孤立，因为我不想参加那种活动。”
澳大利亚的豪饮文化
长期以来，喝醉是满18岁的人的一种成人礼，巴特菲尔德说这正是她开始喝酒的原因。
然而自从她专注学业开始，每周还工作30个小时，喝醉就不再适合她了。
巴特菲尔德说：“如果我在周五或周六喝醉了，那我整周的状态都会受影响。我就会觉得这没什么意思。”
“我觉得我天生就是比较外向的人，所以我根本不需要喝酒——我只是因为其他人都这么做，所以我也这么做。”
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Z世代更“谨慎”
艾米·彭内（Amy Pennay）是乐卓博大学酒精政策研究中心（Centre for Alcohol Policy Research at La Trobe University）的副主任，过去八年，她一直在研究年轻人饮酒的下降趋势。
她表示仍在努力弄清为什么Z世代（从90年代中期到2010年代初出生的人）是一个更为“谨慎“的世代。
她告诉SBS新闻：“年轻人更担心他们的未来，包括经济保障以及全球问题。”
在担忧未来的同时，彭内博士解释说，年轻人在社交媒体上面临着双刃剑。
一方面，年轻人在网上社交越来越多，可能会将屏幕时间作为通常酒精带来的“社交缓冲”。
而另一方面，家长可以容易追踪查看孩子们在网上的活动。
“孩子们担心自己曾做的蠢事被别人发布在网络上，大家都会看到，包括未来的雇主，”彭内博士表示。
清醒的常态化
“清醒的潮流”始于21世纪初的北美和斯堪的纳维亚国家，因此社交媒体不太可能是导致青少年饮酒下降的唯一因素。
尽管社交媒体可能会有助于减少饮酒的常态化，像TikTok上常用“sobertok”标签来提倡清醒的生活方式。
“常态化是我们一直在努力寻回的状态，”彭内博士说。
她解释道，越来越多的澳大利亚人选择不饮酒，无论是出于文化、宗教或健康原因，都会产生“社会传染效应”。
她说：“一旦某种行为变得普遍和正常的，加入该群体就更变得更容易了。”
巴特菲尔德说，她的朋友圈子里也有其他人并不喝酒。
她说：“我也有穆斯林朋友，出于宗教原因他们不喝酒。”
“我觉得和他们的交流开阔了我的眼界，我有一个非常好的朋友，我们经常一起出去，她从来没有喝过酒，但是她是一个非常有趣的人。”
“她不需要酒精来社交，她总会说：‘这与酒无关，而是关于能量，只要你感觉是好的，谁在乎呢。”
对于雅辛塔来说，从悉尼搬到沃加沃加学习，同时优先考虑到自己的心理健康，是她减少饮酒的主要原因。
目睹了很多朋友心理健康方面出现问题，尤其是在疫情期间，她开始认为喝酒只会让事情变得更糟。
她说：“我醉酒的两次经历都非常不愉快，如果有什么要说的话，那就是我确定真的不想再这样了。”
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