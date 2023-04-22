【园艺热线】不开花、花量少 如何提高瓜果类蔬菜的开花率？

后院种菜大体分叶菜和瓜果包括果树两类。瓜果类除了经过营养生长期外还要经过生殖生长期。开花结果过程就是生殖生长期。





瓜果类植物比叶菜遇到的问题多，生长周期也长。常遇到的是不开花或者花量少。还有就是不断掉花和掉果。





瓜果类植物必须先有花才能授粉结果。我们有时会遇到别人种的早已开花挂果了，而自己的长得枝茂叶盛不比人家差，就是不开花！不开花或者少开花主要有以下几个原因：





1，过多的氮肥；





大量元素氮磷钾里氮管长叶，磷促花，钾长果。





由于过多使用氮肥如鸡粪，尿素使植物恋青旺长枝叶不开花（如下图），必须减少使用氮肥增加磷肥。



因为磷能促使叶腋处的生长点形成花芽分化长成花蕾，在多氮少磷情况下生长点长成枝条。





2，开花结果是植物为了传宗接代，当植物受到伤害时会提早开花。





比如种的南瓜，冬瓜一直不开花，可以通过修剪或者在树身上钉几个钉子（如图）让它有危机感而赶紧开花结果。



对不开花老龄果树通过修剪掉部分老化树枝促使长新枝恢复青春。





老龄树往往根系也老化，磷肥能促使根系的生长点多长新根，同时用海藻肥改善根基生长环境帮助长新根。只有根系健康才能吸收足够营养来繁殖后代。





3，花是植物的生殖器官，里面有花粉和花柱。如果缺少硼元素，花药和花柱的发育不良，在授粉时无法受精而掉花。





所以在植物进入生殖生长期除了补充高磷元素还要同时补充补充硼元素和铜元素。





硼能保证生殖器官正常发育。





铜能延长花粉寿命和伸长花柱，这样能增加授粉窗口期和授粉几率，提高坐果率。



除此之外，授粉效率低等等原因也会导致花量少、坐果率低。在下期园艺热线节目中，园艺高手张崇炎将为大家做详细分享。





（本文系SBS中文普通话节目原创内容，未经许可，不得转载。如需内容合作，请来函联系：chinese@sbs.com.au或 mandarin.program@sbs.com.au)



欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



