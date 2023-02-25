【园艺热线】在家如何种茭白？

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Credit: 张崇炎

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华人朋友生活在澳洲想吃茭白的话一般只能在华人超市买冷冻的进口货。这两年虽然有新鲜的茭白卖，但价格比肉价还贵，要四五十澳元一公斤！所以园艺高手张崇炎要跟大家普及如何在家自给自足种茭白。

有不少人喜欢吃茭白，白白嫩嫩的 ，台湾人称它美人腿。生吃熟吃都可以，一般还是用来做菜。

在唐朝前，它其实是作为粮食种的，后来人们发现，有些菰因感染上黑粉菌而不抽穗，且植株毫无病象，茎部不断膨大，逐渐形成纺锤形的肉质茎，这就是现在食用的茭白。 这样，人们就利用黑粉菌阻止茭白开花结果，繁殖这种有病在身的畸型植株作为蔬菜，并可入药。

生活在澳洲想吃茭白只能在华人超市买冷冻的进口货。这两年有新鲜的茭白卖，价格比肉价还贵，要四五十澳元一公斤！

如何种茭白？

有人种了茭白只长叶子不见茭，白白忙碌大半年。据说茭白还有公母之分！买来的小苗或者朋友送的自己无法区分公母。

其实茭白植株本身没有性别差异，是因为有的植株比较高大强壮，对病菌的抵抗力强，黑粉菌无法侵入，不能孕茭只能生产菰米，所以只能冠以公茭白来形容。

我们想要找到能孕茭小苗，首先要了解它的母株是否能长茭白。即使如此也不能百分之百会长茭白，因为植物有变异性，受环境和其它方面影响也会产生免疫能力特别强的公株。

茭白生长习性

茭白有秋产单季茭和夏秋双季茭两类。茭白生长可分为四个阶段（以悉尼地区为例，具体受天气，地区影响有差别）

(1)萌芽期入春后5-6月老根开始发芽，最低温度5℃以上，以10-20℃为宜。

(2)分蘖阶段自8-10月月底，每一株可分蘖10-20个以上，适温为20-30℃。

(3)孕茭阶段双季茭11月至12之间孕茭一次， 2月下旬至3月又孕茭一次。

单季茭为2月-3月才孕茭，适温为15-25℃，低于10℃或高于30℃，都不会孕茭。
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Credit: 张崇炎

种植容器

茭白是水生植物，根在土里土面必须保持3-10公分水层，容器不能有洞。茭白分蘖能力强，一棵苗分蘖出二十几个芽，消耗水多，容器太小会影响茭白分蘖产量。以20升的油漆桶为例，口径30公分，高度36公分，勉强够用。在孕茭时差不多挤满桶，热天要补充两次水。

另一种是收纳箱，46x35X32公分大小，有足够空间分蘖，（有好几根小苗沿着箱壁窜出来），和足够水量维持一天的需要。

如果院子里有小水池也可以种，但是要小心不要流入河流，它的繁殖能力太强会影响生态平衡。
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位置的选择

茭白需要充分阳光，最好是整天有太阳。

由于容器比较大，里面都是土和水，分量很重，尽量避免常常移动。附近尽量不要种会遮挡太阳的高个子植物。

种植土选择和小苗移栽

茭白对土壤没有特别要求，由于是长在水面之下，不能用 Potting mix 盆栽土

可以用泥土混合自己做的堆肥， 掺大约15分之一体积的颗粒鸡粪做基肥，或者把盆栽土和鸡粪放容器底层，上面压上泥土防止盆栽土上浮。

种植土只要放到盆的一半高度，留下足够空间储水。随着时间推移，根系快速生长土面升高，储水空间减少，所以必须预留足够空间。种之前加水齐土面放几天让土壤熟化，今后加水后没有充分分解的堆肥就不会浮上水面。

20升规格的油漆桶只能种一棵小苗， 40-60升大小的收纳箱可以种2-3棵苗。种入小苗后加水大 约高于土面2-3公分。

肥水管理

小苗在定植前土已经掺入颗粒鸡粪，足够维持小苗需要。

到茭白开始分蘖长出新芽时开始追肥，油漆桶每两个星期放10-15克复合肥，收纳箱每两星期30-40克复合肥。

采收茭白

在茭白进入孕茭期，植株从原来的圆身变成扁身，两侧叶子分开像燕子尾巴，

下部分叶子被膨大的茭白涨开而露白就可以开始採收，此时茭白最嫩（如下图），
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Credit: 张崇炎
晚采三四天茭白长得更大（如下图），肉质也老一点。
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Credit: 张崇炎
病虫害

茭白的病虫害不多，鼻涕虫比较喜欢吃茭白，往往会先尝鲜。第一个茭白没有及时发现，等看到时被鼻涕虫吃得坑坑洼洼。所以要防止鼻涕虫危害可以在种茭白容器周围撒鼻涕虫药消灭。

还可以在Bunnings买一种铜制剂药水喷在容器外面一圈，由于鼻涕虫对铜离子敏感可增加一道防线以阻止鼻涕虫进入容器。

有关茭白几点常识

茭白中含有丰富的维生素和多种微量元素，并且还富含多种蛋白质，提高人体的免疫力，从而起到强身健体的功效，它的热量低，而且容易有饱感，是很好的减肥食物。茭白还有着退黄疸的功效。

茭白不能和豆腐一起吃，因为茭白含有很多的草酸，而豆腐中含有很多的氯化镁，硫酸钙等物质，这两者在一起会发生一种化学反应，然后将所有的营养成分都抵消掉。

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