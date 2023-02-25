【园艺热线】在家如何种茭白？

有不少人喜欢吃茭白，白白嫩嫩的 ，台湾人称它美人腿。生吃熟吃都可以，一般还是用来做菜。





在唐朝前，它其实是作为粮食种的，后来人们发现，有些菰因感染上黑粉菌而不抽穗，且植株毫无病象，茎部不断膨大，逐渐形成纺锤形的肉质茎，这就是现在食用的茭白。 这样，人们就利用黑粉菌阻止茭白开花结果，繁殖这种有病在身的畸型植株作为蔬菜，并可入药。





生活在澳洲想吃茭白只能在华人超市买冷冻的进口货。这两年有新鲜的茭白卖，价格比肉价还贵，要四五十澳元一公斤！





如何种茭白？





有人种了茭白只长叶子不见茭，白白忙碌大半年。据说茭白还有公母之分！买来的小苗或者朋友送的自己无法区分公母。





其实茭白植株本身没有性别差异，是因为有的植株比较高大强壮，对病菌的抵抗力强，黑粉菌无法侵入，不能孕茭只能生产菰米，所以只能冠以公茭白来形容。





我们想要找到能孕茭小苗，首先要了解它的母株是否能长茭白。即使如此也不能百分之百会长茭白，因为植物有变异性，受环境和其它方面影响也会产生免疫能力特别强的公株。





茭白生长习性





茭白有秋产单季茭和夏秋双季茭两类。茭白生长可分为四个阶段（以悉尼地区为例，具体受天气，地区影响有差别）





(1)萌芽期入春后5-6月老根开始发芽，最低温度5℃以上，以10-20℃为宜。





(2)分蘖阶段自8-10月月底，每一株可分蘖10-20个以上，适温为20-30℃。





(3)孕茭阶段双季茭11月至12之间孕茭一次， 2月下旬至3月又孕茭一次。





单季茭为2月-3月才孕茭，适温为15-25℃，低于10℃或高于30℃，都不会孕茭。



Credit: 张崇炎



种植容器





茭白是水生植物，根在土里土面必须保持3-10公分水层，容器不能有洞。茭白分蘖能力强，一棵苗分蘖出二十几个芽，消耗水多，容器太小会影响茭白分蘖产量。以20升的油漆桶为例，口径30公分，高度36公分，勉强够用。在孕茭时差不多挤满桶，热天要补充两次水。





另一种是收纳箱，46x35X32公分大小，有足够空间分蘖，（有好几根小苗沿着箱壁窜出来），和足够水量维持一天的需要。





如果院子里有小水池也可以种，但是要小心不要流入河流，它的繁殖能力太强会影响生态平衡。



位置的选择





茭白需要充分阳光，最好是整天有太阳。





由于容器比较大，里面都是土和水，分量很重，尽量避免常常移动。附近尽量不要种会遮挡太阳的高个子植物。





种植土选择和小苗移栽





茭白对土壤没有特别要求，由于是长在水面之下，不能用 Potting mix 盆栽土 。





可以用泥土混合自己做的堆肥， 掺大约15分之一体积的颗粒鸡粪做基肥，或者把盆栽土和鸡粪放容器底层，上面压上泥土防止盆栽土上浮。





种植土只要放到盆的一半高度，留下足够空间储水。随着时间推移，根系快速生长土面升高，储水空间减少，所以必须预留足够空间。种之前加水齐土面放几天让土壤熟化，今后加水后没有充分分解的堆肥就不会浮上水面。





20升规格的油漆桶只能种一棵小苗， 40-60升大小的收纳箱可以种2-3棵苗。种入小苗后加水大 约高于土面2-3公分。





肥水管理





小苗在定植前土已经掺入颗粒鸡粪，足够维持小苗需要。





到茭白开始分蘖长出新芽时开始追肥，油漆桶每两个星期放10-15克复合肥，收纳箱每两星期30-40克复合肥。





采收茭白





在茭白进入孕茭期，植株从原来的圆身变成扁身，两侧叶子分开像燕子尾巴，





下部分叶子被膨大的茭白涨开而露白就可以开始採收，此时茭白最嫩（如下图），



Credit: 张崇炎 晚采三四天茭白长得更大（如下图），肉质也老一点。



Credit: 张崇炎 病虫害





茭白的病虫害不多，鼻涕虫比较喜欢吃茭白，往往会先尝鲜。第一个茭白没有及时发现，等看到时被鼻涕虫吃得坑坑洼洼。所以要防止鼻涕虫危害可以在种茭白容器周围撒鼻涕虫药消灭。





还可以在Bunnings买一种铜制剂药水喷在容器外面一圈，由于鼻涕虫对铜离子敏感可增加一道防线以阻止鼻涕虫进入容器。





有关茭白几点常识





茭白中含有丰富的维生素和多种微量元素，并且还富含多种蛋白质，提高人体的免疫力，从而起到强身健体的功效，它的热量低，而且容易有饱感，是很好的减肥食物。茭白还有着退黄疸的功效。





茭白不能和豆腐一起吃，因为茭白含有很多的草酸，而豆腐中含有很多的氯化镁，硫酸钙等物质，这两者在一起会发生一种化学反应，然后将所有的营养成分都抵消掉。





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