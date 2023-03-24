【园艺热线】如何使果实又大又甜？过冬肥施与春季追肥一个也不能少（下）

西人果树任鸟吃，华人种树为舌尖。家有果树的种植爱好者往往期待着：硕大果实挂满枝，入口甜甜幸福感。





但要想拥有这种收获的喜悦，却需要我们一把肥一把水地精心喂养。





本期园艺热线，园艺高手张崇炎接着上期教您如何在果树生长的不同时期“对症施肥”。





上期节目中，张老师讲到，追肥要根据不同生长期调整氮磷钾比例：



LISTEN TO 【园艺热线】如何使果实又大又甜？过冬肥施与春季追肥一个也不能少（上） SBS Chinese 24/03/2023 34:53 Play

除此之外，镁是构成植物体内叶绿素的主要成分之一，与植物的光合作用有关。镁离子是多种酶的活化剂，促进体内糖类转化及代谢，促进脂肪和蛋白质的合成。





钾和镁元素是影响果实品质的主要元素，故又被称为品质元素。





在挂果期可用千分之三的磷酸二氢钾+千分之二硼砂再增加千分之三的硫酸镁的水溶液喷施叶面。



有机无机结合使用

为了进一步提高果实口感，用powerfeed作为叶面肥和上面说的磷酸二氢钾+硫酸镁+硼沙溶液相隔一星期交替使用。





以前曾经谈到过powerfeed是用鱼为主发酵配合海藻的肥，成为非常好的有机液体肥，含有丰富鱼蛋白、氨基酸、维生素、海藻素等六十多种对植物有益成分，能改善和提高果实的本身具备的



风味物质——吸引人的香味。



LISTEN TO 【园艺热线】海藻肥、鱼蛋白肥 产品多元如何选择？ SBS Chinese 14/01/2023 32:09 Play

当果实具备了甜度、浓浓的水果味、外表有丰富的着色，怎能让人不心生喜爱。





张老师表示，自己今年收获的火龙果由于采用以上说的无机和有机肥结合使用，明显比去年的个大，饱满，更甜。



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