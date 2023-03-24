【园艺热线】如何使果实又大又甜？过冬肥施与春季追肥一个也不能少（下）

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火龙果树

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秋天是收获的季节，大多数种植爱好者都希望能在秋季收获又大又甜的果实。想要避免“大小年”现象在来年秋天获得同样的好收成，在冬季施好过冬肥，在春天施好成长肥都与秋天的丰收环环相扣。本期园艺热线，园艺高手张崇炎接着上期教您如何在果树生长的不同时期“对症施肥”。

西人果树任鸟吃，华人种树为舌尖。家有果树的种植爱好者往往期待着：硕大果实挂满枝，入口甜甜幸福感。

但要想拥有这种收获的喜悦，却需要我们一把肥一把水地精心喂养。

本期园艺热线，园艺高手张崇炎接着上期教您如何在果树生长的不同时期“对症施肥”。

上期节目中，张老师讲到，追肥要根据不同生长期调整氮磷钾比例：
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【园艺热线】如何使果实又大又甜？过冬肥施与春季追肥一个也不能少（上）

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24/03/202334:53
除此之外，镁是构成植物体内叶绿素的主要成分之一，与植物的光合作用有关。镁离子是多种酶的活化剂，促进体内糖类转化及代谢，促进脂肪和蛋白质的合成。

钾和镁元素是影响果实品质的主要元素，故又被称为品质元素。

在挂果期可用千分之三的磷酸二氢钾+千分之二硼砂再增加千分之三的硫酸镁的水溶液喷施叶面。
硫酸镁

有机无机结合使用

为了进一步提高果实口感，用powerfeed作为叶面肥和上面说的磷酸二氢钾+硫酸镁+硼沙溶液相隔一星期交替使用。

以前曾经谈到过powerfeed是用鱼为主发酵配合海藻的肥，成为非常好的有机液体肥，含有丰富鱼蛋白、氨基酸、维生素、海藻素等六十多种对植物有益成分，能改善和提高果实的本身具备的
风味物质——吸引人的香味。
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【园艺热线】海藻肥、鱼蛋白肥 产品多元如何选择？

SBS Chinese

14/01/202332:09
当果实具备了甜度、浓浓的水果味、外表有丰富的着色，怎能让人不心生喜爱。

张老师表示，自己今年收获的火龙果由于采用以上说的无机和有机肥结合使用，明显比去年的个大，饱满，更甜。
793克的火龙果
（本文系SBS中文普通话节目原创内容，未经许可，不得转载。如需内容合作，请来函联系：chinese@sbs.com.au或 mandarin.program@sbs.com.au)
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