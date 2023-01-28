【园艺热线】澳洲夏季白粉病高发 非农药防治方法来支招

白粉病（Powdery mildew）





现在正是瓜果类植物生长季节，常见的白粉病也跟着出现。





白粉病高发的气温在20-30度，湿度在60-80%之间。目前的天气正适合白粉病的发生。





白粉病是由多种真菌引起的，在潮湿在环境中特容易滋生，它们会在土壤中、越冬的枯枝存活，环境适当就容易蔓延，它通过风、昆虫和水来传播。



发生时叶片正面及背面会产生白色近圆形的小粉斑，逐渐扩大形成大面积的白粉区——像撒了面粉一样，严重的叶片枯死。



严重的叶片枯死 不单在叶子上，严重时枝干、花朵、果实上也会受害。





白粉病发生影响叶子的光合作用，导致瓜的正常生长受到干扰造成衰败。





种黄瓜几乎避免不了白粉病，一不小心下面的老叶上布满白粉，最后整株黄瓜枯萎。





白粉病不单发生在瓜果类植物，几乎大部分植物都会发生，包括瓜果类、豆类，还有月季花、栀子花、番茄、草莓、长寿花、绣球花、各类的蔬菜和水果等。几乎我们常种的植物都会感染。





很多华人喜欢的豌豆豆苗、草莓也是很容易感染白粉病，一旦感染失去食用价值。



被感染的草莓叶子 被感染的草莓 发现白粉病要及早防治，摘掉病叶病果，喷洒药水防止进一步扩散。





白粉病防治，以防为主





防治白粉病有多种方法，我们家庭种植尽量避免使用农药，使用生活中常用的材料也能有效防治。





1，牛奶：在澳洲几乎家家都有牛奶，用牛奶和水1:10稀释喷叶子正反面能非常有效防治白粉病。





根据研究，牛奶里的一种乳清蛋白（铁球蛋白）暴露在阳光下会产生氧自由基，真菌与这自由基接触会被破坏。注意，用饮料类的牛奶没有用。





2，白酒：取35度的白酒（即含酒精浓度为35度）按1：1000倍的比例兑水稀释对病叶喷洒。喷洒用量以白色粉状物被冲洗干净为准。这种防治效果很明显。





3，苦楝油：它可以破坏真菌孢子。取苦楝油按1:100左右兑水，每1~2周喷洒一次，平常没感染病虫害也可以定期喷洒，有助预防真菌病害，注意：不要喷花朵上。苦楝油如照片，在印度商店中可以买到。



苦楝油 4，苹果醋：苹果醋中的醋酸对杀灭白粉病是非常有效的，注意不要混入太多的苹果醋，浓度太高会烧伤植物的叶片。一般是用15毫升的苹果醋兑水1升左右，每三天喷洒一次。





5，小苏打（Baking Soda）：小苏打可以很有效清除真菌，对白粉病有很好的效果，它可以制造高碱性的环境，让白粉病的孢子无法存活。用15毫升的小苏打兑2~3毫升的洗洁精，再添加到4升的清水里，混合均匀就可以喷洒到植物叶片上，可在早上太阳没出来时喷。





6，碳酸氢钾：是很安全有效的杀菌剂，在Bunnings有买。是广谱杀菌剂，取3~4克兑一升水喷叶，最好加入2毫升白油以增加附着力减少被雨水冲洗的可能性。相对小苏打碳酸氢钾不容易引起土壤板结，钾也是植物必须的大量元素。



碳酸氢钾 7，EM菌液：以前我经常提到EM菌液，是利用bokashi菌槺加糖水激活扩繁成菌液，经常用稀释后的菌液喷淋整个植物，能有效防止白粉病发生，菌液是酸性，改变叶子表面的酸碱度让真菌孢子无法成活。还有，EM菌是有益菌，大量的有益菌在叶子表面占优势能抑制白粉病菌繁殖。而从叶子上多余的菌液淋入土壤减少白粉病菌的来源。





由于白粉病能通过风，虫子，水传播，而且不像虫害容易发现，所以要以防为主。





发现病叶要摘掉放塑料袋进垃圾桶，不能用来做堆肥，摘病叶后马上喷药水。





在高发季节用注意通风透光降低湿度。盆栽不要放得太挤。





相隔一星期经常喷药水可以有效防止白粉病发生。





喷药水要同时喷叶子正反面，严重的要全株喷洒。





以上推荐的几种药水只有苦楝油有苦味，其它的几乎无毒无残留，可以放心用在叶菜上。





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