【园艺热线】自家制肥有异味还招虫？试试无臭鸡蛋液体肥

喜欢种菜养花朋友为了让自己的花卉长得更加茂盛美丽、菜长得更好，都喜欢使用各种偏方，如鸡粪、鱼内脏、牛奶、尿液、剩菜剩饭等等用来沤肥，使用效果很好就是太臭。





厨余肥基本无臭味，肥效和放入厨余种类有关，有人不喜欢在厨房里放厨余桶，做好的厨余肥久放也会臭。





蚯蚓水是很好的有机肥，没臭味，有人怕蚯蚓，而且需要有地方，蚯蚓肥产量受家庭人口多少影响。



今天介绍用鸡蛋制作液体肥：





好处： 营养全面、含丰富氨基酸、无臭、效果好。





材料： 鸡蛋、糖或者糖蜜、发酵菌剂（EM菌或者发酵粉）、磷酸二氢钾（根据需要）。



1，鸡蛋

鸡蛋的营养全面人人皆知，大多数蛋白质的含氮量相当接近，平均约为16%。1克蛋白质里就应该有0.16克氮。





每100克鸡蛋含：胆固醇（毫克）585、维生素A（微克）234、钾（毫克）154、钠（毫克）131.5、磷（毫克）130、钙（毫克）56、硒（微克）14.34、蛋白质（克）13.3、镁（毫克）10、脂肪（克）8.8、碳水化合物（克）2.8、铁（毫克）2、维生素E（毫克）1.84、维生素B1（毫克）0.11、维生素B2（毫克）0.27、锌（毫克）1.1、烟酸（毫克）0.2、铜（毫克）0.15、锰（毫克）0.04。





鸡蛋里的氮：磷：钾=8:1:1.18，是很好的氮肥，还有各种植物需要的微量元素、维生素和有机酸。



2，糖或者糖蜜（Molassis）

糖是为菌繁殖提供必须的能量，任何种类的糖都可以用。





糖蜜是生产糖的下脚,保留了甘蔗大部分营养成分，里面含有比糖有更多的营养物质、矿物质、微量元素，是植物需要的营养，使用糖蜜比糖更好，但成本也高一点。



糖蜜含有：锰13%、镁12%、铜11%、硒6%、钾6%、铁5%、钙3%、维生素B-6: 8%，这些都是植物所需要的。



3，发酵菌：

有机物发酵需要细菌，空气中有大量各种各样的菌能在有机物上面繁殖，鸡蛋放时间长了会发臭就是菌在繁殖，只有加入我们需要的有益菌成为优势菌群才能发酵成我们需要的肥。





目前我们现有的经常的EM菌（bokashi）就是很好的发酵菌，里面八大不同菌种，相互配合能适合不同有机物发酵，效果好。使用时需要先用10%浓度糖水激活休眠状态的菌成为菌液。



另一种是用发馒头用的酵母粉（yeast），也能用来做鸡蛋肥，只是它很快产生大量气体，容易发生溢出，效果比bokashi差一点，需要更长时间发酵。



4，磷酸二氢钾

由于鸡蛋里的氮是磷钾的八倍之多，非常适合植物营养生长期，枝叶茂盛，到生长期要开花结果时磷钾元素不够，为了平衡氮磷钾适合植物全过程的需要，可以添加磷酸二氢钾。





磷酸二氢钾含有52%的磷和34%的钾。





一个鸡蛋大约加3克磷酸二氢钾即可。



制作方法

以一个鸡蛋做一升液体肥为例：



在塑料瓶里放一个鸡蛋 加入100毫升EM菌或者2-3克酵母粉 100克糖或者100毫升糖蜜 加入3克磷酸二氢钾

加水至八分满摇均匀后放一边让它发酵，瓶盖不能拧紧让产生气体随时逸出。





发酵半个月到一个月就可以使用。



发酵有过程，充分发酵才能把蛋白质，糖蜜里面植物无法直接吸收的大分子有机物完全分解成植物能吸收的小分子矿物质，菌体蛋白，氨基酸等等。发酵时间越长越好.





在整个发酵过程中没有一点臭味，这也是大家做液体肥最关心焦点之一，这也就是我要推荐的液体肥原因。





要使用干净水，以防止其它杂菌进入。有部分不能溶解物质沉淀，不影响使用。



使用方法

使用前摇晃均匀。有机肥相对比较温和，稀释的比例大约在50-150倍，小苗可以用150倍。





可以喷叶，也可以灌浇土壤。避开中午太阳直晒下喷叶。





每星期使用一次。鸡蛋液体肥非常适合盆栽植物。





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