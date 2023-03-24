【园艺热线】果树不开花也不结果？施好氮磷钾肥是关键

西人果树任鸟吃，华人种树为舌尖！家有果树的种植爱好者往往期待着硕大的果子能够挂满枝头，但要想拥有这种收获的喜悦，却需要我们一把肥一把水地精心喂养。





对于果树而言，施肥尤为重要。果树的生长需要充足的养分与营养平衡，但土壤中的养分有时候无法满足果树的生长需求，这时候就需要我们结合果树的生长时期提供足够均衡的肥料。





过冬肥





冬天大部分植物生长缓慢或者停止生长，用好过冬肥让果树补补身子，才能为来年丰收做好准备。





施过冬肥的一般方法是在果树的滴水线处，均匀地挖几个洞，或者挖一条浅沟，放发酵过的粪肥，然后覆土浇水。





如果是火龙果之类的浅根植物，所有根系都在表面20公分左右，这时候挖沟会伤害根系，只能采取挖洞的方法施肥。



重达793克的火龙果 追肥：根据不同生长期调整氮磷钾比例





开春后，存储充足营养的果树抽枝发芽，进入生长期，此时应该用含氮高于磷钾的粪便肥或血骨粉之类的肥。





氮： 促进枝叶生长，形成更饱满的树冠。





不同果树开花的时间不同，当果树要进入生殖阶段时，果树就要开始准备开花结果了。这个时候花芽分化出现花蕾，为了多开花多结果，我们需要为果树补充磷钾肥。



磷酸二氢钾（MKP） 磷： 决定花芽分化、花粉管伸长，决定着所结的果实的数量和产量，促使根系生长，能促使花芽形成，花大色艳，果实早熟上色，并能使树木生长发育良好，多发新根，提高抗寒和抗旱能力。





钾： 促进作物的光合作用，它能促进碳水化合物和氮的代谢，对提高作物蛋白质、糖类含量有重要作用，所以一般经济作物都提倡施用钾肥，尤其是豆科作物、薯类作物、及果树等。





磷酸二氢钾 刚好含有磷和钾这两种重要元素，用它做追肥对症下药。磷促使果树多开花，所以磷钾肥必须在花芽分化前开始使用。



硼砂 在花芽分化形成花朵时，如果缺硼会影响花朵里的生殖器官花粉和子房的发育，造成授粉不良无法挂果。 在使用磷酸二氢钾的同时用 硼砂 补充硼元素，能防止发生有花无果的现象。





欢迎您点击音频，收听完整节目。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



