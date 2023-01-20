不超两杯 强制警示标签：加拿大全面修订酒精健康指南 澳大利亚呢？

要点： 加拿大卫生当局发布了新的饮酒指南；

该指南还建议强制性地在所有酒精饮料上贴上健康警示标签；

澳大利亚的公共卫生专家对此表示欢迎，认为这是朝着正确方向迈出的一步。

加拿大卫生当局发布了新的饮酒指南，表示每周一到两个标准量的酒精摄入是“低风险”的。





该指南发布于本周的一份报告中，还建议强制所有酒精饮料贴上健康警示的标签。





本次的指南内容与该国 2011 年的指南内容相比有重大转变，该（2011年）指南的酒精可摄入上限为女性 10 个标准量和男性 15 个标准量，并且与澳大利亚的标准保持一致。





澳大利亚的一些公共卫生专家对此表示欢迎，认为这是朝着正确方向迈出的一步，也是对当前有关酒精相关危害现存问题的一种反映。



加拿大的新指南是什么？

加拿大的 《酒精与健康指南》 基于加拿大物质使用和成瘾中心（CCSA）的一项为期两年的项目，该项目研究了近 6000 项经过同行评审的研究，涉及 23 位科学家。





它为每周饮酒的“连续性风险”提供了相关信息，表示对于那些在这段时间内喝两杯或更少标准量的人来说，酒精造成伤害的风险很低。





而每周喝三到六杯标准量的人将面临中等风险患上几种癌症的风险会增加。对于那些每周喝七杯或更多酒的人来说，患病的风险将“越来越高”，且更容易患上心脏病或中风。



根据指南规定，一个标准量被定义为一瓶 341 毫升啤酒（酒精含量为 5%）、一杯 142 毫升葡萄酒（酒精含量为 12%）或 43 毫升烈酒（酒精含量为 40%）。





在澳大利亚，一个标准量的酒精饮品含有 10 克酒精。



转变的背后是什么？

加拿大的研究人员表示，新指南的变化是基于不断发掘出的实验结论，即减少饮酒意味着减少酒精危害的风险。





“实验表明每杯酒（对于降低酒精风险）都很重要，”CCSA首席执行官兼医师亚历山大·考达雷拉 (Alexander Caudarella) 说：“很明显，做出改变永远不会太晚。任何减少饮酒的行为都是有益的。”





乐卓博大学酒精政策研究中心主任伊曼纽尔 · 昆切（Emmanuel Kuntsche） 教授表示，新指南是“朝着正确方向迈出的一步”。





“他们不仅减少了饮酒量，而且承认任何饮酒都是有害的，”他告诉 SBS 新闻记者：“从公共卫生的角度来看，这两项建议都非常重要。”





乔治全球健康研究所的西蒙娜 · 佩蒂格鲁（Simone Pettigrew）教授赞同（酒精摄入的危害）的证据正在增加。





“大规模的大数据分析正在为与饮酒相关的风险的新证据提供支持，”她告诉 SBS 新闻。





癌症委员会营养、酒精和理疗活动委员会主席克莱尔 · 休斯（Clare Hughes）说，专家们正在尽可能多地了解（酒精带来的）与癌症相关的风险。





“这似乎为社区提供了更多关于他们可以或应该饮酒量的建议的方向，”她说。





“整个讨论的核心是什么样水平的风险是可以被接受的？”昆切教授说。



澳大利亚的指南怎么说？

澳大利亚降低饮酒相关风险的指南于2020年12月进行了修订。指南建议健康的男性和女性每周饮酒量不应超过十个标准量，任何一天不应超过四个标准量。





“你喝得越少，你受到酒精伤害的风险就越低，”指南称。





昆切教授说，2020年修订后的指南已比从前的版本更为严格。





“但像加拿大这样的国家在这场比赛中遥遥领先。我真的很欢迎澳大利亚采取更加保守的指导方针，”他说。





休斯女士则表示，2020年的修订已反映了一项“巨大的工程”，因此癌症委员会并未再要求对其进行审查。



The new guidelines represent a major shift from Canada's previous 2011 guidelines. Source: Pixabay

呼吁强制酒类标签

该报告还建议强制所有酒精饮料贴上健康警告标签。





它指出有证据表明，增加警告标签可以提高公众对癌症因果关系的认识并减少此类产品的消费。





佩蒂格鲁教授说，这项建议在澳大利亚已经提出了一段时间，但尚未实现。





她说，“在澳大利亚，酒精饮品的妊娠警告标签获得批准花了十多年的时间”，同时，她补充道，有关酒精饮品健康警告标签的建议已在欧洲实施。





“确保饮酒者知情有很多好处，”她说。





休斯女士说，癌症委员会知道警告标签在提高社区意识方面可以发挥作用，但这不应该是让消费者意识到酒精相关风险的唯一方式。





“这不仅仅是贴个标签而已——这需要成为提高对酒精相关危害的认识的更大战略的一部分，”她说。



澳大利亚下一步怎么走？

佩蒂格鲁教授表示，她希望澳大利亚“将继续按照我们的指导方针朝着相同的方向前进，以确保社区了解饮酒相关的风险”。





对昆切教授来说，关于指南和新饮酒危害证据的持续讨论对于长期改变饮酒规范至关重要。





“说到酒精，有一件事不应该被忘记，那就是我们不必喝酒。但我们却有自己的酒类饮品消费习惯。这是个大问题，”他说。



2019 年国家药物战略家庭调查的分析发现，在过去 12 个月中，大约四分之三的 14 岁及以上澳大利亚人饮酒。





几乎有二分之一（45%）的人赞成成年人经常饮酒——高于任何其他药物。





“如果我们继续讨论，我希望文化规范将转向更具限制性的消费规范——在这种情况下，指导方针非常重要，”他说。





休斯女士表示，提高对指南的认识并投资于宣传至关重要。





“要解决澳大利亚的饮酒文化的问题，还有很长的路要走，”她说。





卫生部在一份声明中表示，重要的是要确保消费者“能够获得关于他们消费的内容及其影响的准确和清晰的信息，以便做出明智的决定。”





“酒精被确定为国家药物战略中的优先物质，饮酒会导致一系列不良健康结果，并显著增加澳大利亚的疾病负担，”该部门表示。





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