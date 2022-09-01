【安居澳洲】如何帮助酗酒的亲友？

根据澳大利亚统计局2022年3月公布的数据，在2020-21年度，18岁及以上的人当中，有四分之一的人超过了每周10杯标准酒精的饮酒指南。





但是，在什么时候喝酒会成为一个问题？





你怎么知道你所爱的人是否患有酒精中毒这种慢性疾病？



Advertisement

Australia ranked above the OECD average for litres of alcohol consumed per capita by people aged 15 or older, at 9.5 compared with 8.7 litres per capita in 2020 (OECD 2021). Credit: Rafael Ben-Ari/Getty Images 海伦.基里西斯（Helen Gilliesis） 是 Al-Anon Family Groups Australia 这个网络的首席执行官，该网络给酗酒者的家人和朋友提供支持。





基里西斯女士说，一些可能已经产生酒精依赖的迹象包括情绪波动和行为变化。





“我们谈论的最重要的事情是行为变化，这显然会因人而异，但人们通常会在身体上发生变化，他们的情绪会发生变化；他们会变得非常愤怒或不安。他们会变得非常难以捉摸和神秘。他们可能会变得非常好争辩，或者他们会变得非常疏远。”



因此，酗酒者没有一套固定的行为表现，但我们倾向于认为，酗酒者通常情绪变化较大。 Helen Gillies, Al-Anon Family Groups Australia CEO

埃莉诺·科斯特洛 (Eleanor Costello) 是酒精和药物基金会的一名经理，这个基金会是一个政府资助的组织，旨在尽量减少酒精和其他药物对人造成的伤害。





她说，酗酒者的其他体征包括精力不足和食欲不振。





“你可能会注意到他们的能量水平变得不同，而且他们的行为方式也变得不一样。他们在从事以前可能非常重要的工作或上学的时候，可能会变得和以前不一样，工作可能不太顺利。他们可能在每周一请病假。”





Having a parent that suffers from alcohol abuse issues may deeply impact a child's development and overall life. Credit: Richard Hutchings/Getty Images



基里西斯女士说，确定某人是否有饮酒问题并不总是那么容易，因为他们可能仍然能够工作并过着看似普通、正常的生活。



我们知道有很多非常专业的人继续做着他们的工作，并且看起来工作很有成效。但是，我们还是要考虑他们的行为变化。他们可能在工作中表现完美，然后回到家却不是很愉快。 Eleanor Costello, Alcohol and Drug Foundation (ADF) Evidence Manager

酒精中毒是一种长期酗酒而发展起来的疾病。





这个过程分为五个阶段。





开始是偶尔的暴饮，然后是越喝越多，变成有问题的饮酒方式，并发展为酒精依赖和成瘾。





酒精依赖意味着一个人在日常生活中对酒精产生依赖。这表现为：尽管他意识到饮酒的不利影响，但仍无法控制酒精摄入量。





其他指标包括对饮酒和戒断症状的耐受性。





成瘾是酗酒的最后阶段。在这个阶段，饮酒不仅仅是为了消遣，而是对生理和心理需求的回应。



如果您认为您所爱的人有问题，第一步是与他们交谈。 科斯特洛女士说。





“他们可能不想谈论这件事，但他们可以随时得到帮助，我们要确保他们知道你对他们的关心程度，并确保他们知道你在他们身边，你在乎，你准备好在那里和他们谈论他们生活中可能发生的任何事情。”





要让他们觉得他们被关心，觉得他们可以信任周围的人，这样他们更有可能敞开心扉。





在向家人提出关于酗酒的问题之前，重要的是，作为朋友和家人的您能够得到专业指导。





科斯特洛女士解释道。





“在我们可能与您所爱的人谈论这个问题之前，您要做的第一件事就是为自己寻求帮助。关于如何解决这个问题有很多帮助和指导。”



我们也有很多翻译资源，可以引导人们了解：“我该怎么做？”、“我该问什么问题？”、“如何不让自己对此感到焦虑？ 。





"因为你向对方提出问题后的第一反应是：心率加快、焦虑，因为你非常关心对方，所以您会受到这些影响。"





LISTEN TO Stop the cycle of violence, be a positive role model SBS English 01/09/2022 11:03 Play

对一些人来说，过度饮酒会增加他们变得情绪化、愤怒或攻击性的可能性。





科斯特洛女士说，如果任何家庭成员处于危险之中，首先确保他们的安全很重要。





“如果这是一种可能发生家庭暴力或任何其他形式的暴力的情况，首先要做的就是尽可能让自己远离这种状况。担心给对方造成污名可能是一个障碍：“我不想叫警察或救护车，因为怕给家人的名声造成影响”……“我不想让他们知道正在发生的事情”，但他们通常会第一时间来到现场帮助你。”





如果您处于直接的危险之中，请立刻拨打000。





基里西斯女士说，最好准备好车钥匙和钱包，以防情况升级。





“在你的生活中出现具有攻击性或暴力的其他人是不可接受的，我们建议任何人做任何他们需要做的事情来保护自己的安全，要了解，如果这个人否认自己有问题，他们会怪罪于各种事情来试图转移注意力。所以他们经常会指责说，“（我生气或酗酒）是因为房子不够干净”，“因为你花了太多钱”，“因为你是XYZ”。这些都不是真正相关的原因。他们所做的只是转移注意力，变得咄咄逼人，这可能会阻碍人们尝试处理真正的问题。”



Alcohol use disorder can be mild, moderate, or severe. Lasting changes in the brain caused by alcohol misuse perpetuate alcohol use disorder and make individuals vulnerable to relapse. Source: Moment RF / Nuria Camps Curtiada/Getty Images 看到亲人由于过量饮酒而产生的变化可能会令您非常痛苦和困惑。





科斯特洛女士解释说，长期过量饮酒会改变大脑的化学成分，并阻碍年轻人大脑的发育。





“当你摄入毒素时，显然它会影响大脑。它会影响你调节情绪的能力。然后你喝得越多，就会让你感到难过。因为它是一种镇静剂，它会导致抑郁。它也会给你的身体带来很大的压力，比如，会让你的心率加快。”



LISTEN TO Getting help when your loved one has gambling problems SBS English 19/08/2022 08:34 Play

酒精中毒是一种慢性的疾病，因此如果不加以解决，它会恶化。

“酗酒会毁掉人们的生活。对大多数人来说，酗酒后的结局并不好。如果有人在早期就知道自己有酒精问题，并且采取了一些措施，那么这是最好的。但不幸的是，这是一种进行性疾病。每次酗酒者又喝了一杯，情况就会变得更糟。所以，这是一种恶性循环的疾病，家人也会被卷入其中。”吉尔西斯女士说。





在问题饮酒的早期阶段寻求支持可能更效果。





但科斯特洛女士补充说，酗酒者在没有医疗帮助的情况下戒酒是很危险的。





“我们的 Path2Help 网站列出了超过 10000 项帮助和支持服务，也可以在您所在的地区找到。这是一个很好的起点。而且它还有很多自助信息，因为他们可能没有准备好与某人谈这个问题，但他们可能已经准备好看看他们可能开始可以做的一些事情——这是获得一些帮助和支持的第一步。”





基里西斯女士说，家人为自己寻求专业的帮助也很重要。这样做也可能会鼓励酗酒者寻求治疗。





“你不能改变人们做出他们将要做出的选择，但家人自己可以做出选择，虽然这真的很难。我认为我们必须做的最困难的事情之一就是看到我们关心的人处于痛苦之中，但我们也必须照顾好自己，我们必须做出适合自己的决定，并希望他人能够康复。”





数据显示，来自澳大利亚移民背景的人更有可能戒酒或少喝酒。





英语以外的其他语言为第一语言的人中有一半以上是戒酒者，而英语为母语的人中这一比例为 19.2%。





酒精和药物基金会的网站上提供多种语言的帮助。



