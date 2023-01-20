在中国被拘的澳大利亚人再遭“深感不安”的判决拖延

KEY POINTS: 中国当局进一步推迟了对被拘留的澳大利亚人杨恒均的审判判决。

澳大利亚政府表示，它正在继续向中国政府提出他的拘留问题。

此前，杨博士在其被拘留四周年之际发表了一份声明。

澳大利亚作家杨恒均的判决再次被推迟，支持者和政府对此深感失望。





杨恒均博士因被指控从事间谍活动而在中国被拘留了四年，判决已第七次被推迟——推到四月。





外交部长黄英贤说，澳大利亚“对他的案件的持续拖延深感不安”。





“我们对杨博士和他的家人表示同情。”她说。





“澳大利亚政府呼吁根据国际规范和中国的法律义务，向杨博士提供基本的正义标准、程序公平和人道待遇。”



Yang Henjun was arrested at Guangzhou airport on 19 January 2019 while he was in the process of trying to visit a sick family member. Source: Twitter 黄英贤说，政府将继续在最高级别为杨博士的福祉辩护，并为他和他的家人提供领事援助。





外交部发言人西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）表示，该案件的不确定性和拖延是“不可接受和不公正的”，反对党也对此表示关切。





“在这一困难时期，我们仍然惦记着杨博士和他的家人。”他说。





“虽然有报道指出，杨博士被允许进行领事访问，但反对党仍然对杨博士的福祉以及他在获得法律代表方面的限制深表关切。”





针对这名作家的案件从未公开披露过，他的审判在2021年5月秘密进行。





杨博士否认从事过间谍工作，他的支持者称这是对其人权立场的政治迫害。



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在SBS新闻看到的最近对朋友和家人的评论中，杨博士坚持认为他是无辜的，并说他仍然有信心，尽管已经被关了四年。





“自从我被关进这个地牢以来，四年时间已经过去了。”他说。“四年是很漫长的时间。我来到这里，我受苦，我思考。但我还没有被征服。”





他说，他得到的支持使他得到了支持，并补充说，他仍然希望得到释放，并完全打算继续他的工作。





“这让我感到这里很阳光......我期望能从这里出去，并能继续我的工作。我的案子不仅仅是关于我自己。它是关于法治的。”



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中国驻澳大利亚大使肖千表示，中国政府不能干预法院审理的案件。





中国外交部发言人周四表示，澳大利亚不应干涉中国司法系统对杨博士判决的延迟。





汪文彬在例行新闻发布会上说：“中国司法部门严格依法审理案件，充分保护当事人的合法权益，并充分尊重和保护澳方的领事权利，如探视权。”





杨振宁博士否认从事过间谍工作，他的支持者称这是对其人权立场的政治迫害。





2019年1月19日，他在广州机场被捕，当时他正在试图探望一位生病的家人。





1月初，领事官员获准探视杨博士和被拘留的澳大利亚记者成蕾，后者于2022年3月因国家安全指控而被秘密审判，这是自10月以来的第一次。





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