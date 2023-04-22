人工智能日趋成熟 全球服饰消费市场迎来技术革新

1. 全球服饰消费市场规模有多大？

在近年新冠疫情的影响下，更多的消费者转向于线上购买，导致全球服装电商异常火爆。





根据权威调研机构数据显示，我们可以看出，2023年全球服饰市场规模将突破1.8万亿美元，其中在线服饰消费约9000亿美元，占总量的50%。





而线上服饰消费市场的年化平均增长率为13.7%，远超过服饰行业整体4.7%的年化平均增长率。





在此情况下，麦肯锡行业报告也指出，新冠以前彻底的改变了服饰领域B2B和B2C销售模式。83%的受访企业认为采用数字化技术转型的企业表现明显优于竞争对手。





然而，行业结构转向线上消费为主导的变化趋势，对该行业中无论是生产制造商还是消费者，都增加了很多挑战。而行业大量企业正在寻求只需“动一动手机或者鼠标”即可完成数据收集和产品交付的数字化解决方案。



2. 在行业迅速转型中，全球的服装消费企业和用户面临哪些挑战？

目前该行业面临三大挑战：



第一：数据采集 & 服饰尺码统一化

第二：缺乏全方位的数据自动化管理系统

第三：退货 & 可持续性

首先，让我们来看一下数据采集 & 服饰尺码统一化问题：

从企业角度来看，人体的数据采集可以说是整个服装行业数字产业化垂直体系的入口工程，很多服装头部企业都已经完成了智能化生产体系的铺设。但目前整个行业所没有解决的就是量体数据智能化采集的问题，整个行业还是依靠 传统的人工量体模式 来收集用户的身体数据信息。





简单来说，客户需要找个裁缝或者自己拿尺子量，然后去填写身高，体重，各部位尺码。这导致服装定制的流程链条周期过长、效率低下、出错率高，难以摆脱劳动密集型产业的困境。





此外，我们都知道，各个国家和地区形成了不同的尺码标准，包括量体标准。





这种结果直接导致国家之间的尺码标准不同，甚至连称呼可能都不同，再落实到品牌间的产品码段差异化非常严重，导致消费人群很难判断。





即使是同一品牌下的不同系列的服装产品，它的码段尺寸也会有差异化，线下购买，消费者还可以试穿，但是面对线上服装销售这是核心的痛点问题。



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第二：缺乏全方位的数据自动化管理系统

目前，许多大型生产和制造企业已经部署了内部订单和客户数据管理系统，很大程度上提升了内部的生产运营效率。但是这依然无法解决人体数据低成本和高精确采集的难题。





这里举个例子，如果客户可以通过下载某个手机App，然后自己在家完成1-2张照片自拍，身体尺码数据将仅花费1分钟即可自动上传至服饰定制商和生产商的系统，从而完成数据自动化收集，只能尺码匹配和生产订单管理，以实现迅速交付产品。





这里的应用场景有很多，比如，西服定制、学生校服定制、工装和职业装定制等，都可以通过这个来实现数据采集和尺码匹配。此外，大家也可以幻想一下，如果未来在某电商买服饰，我们只需要扫一个二维码，完成1-2张自拍，系统将会告诉你这个服饰的尺寸是否与你匹配，从而降低不合身导致退货的体验。如果有这样的技术，是不是会很棒？





一方面，这种技术会帮助生产企业降本增效，另一方面，也会解决大量由于不合身导致的退货，客户流失，以及资源浪费等可持续性问题。



第三，以上问题最直接导致的就是“高退货率”，也就是损失

大家可能对线上服装退货都有一些了解， 尺码退货形成的原因主要有两个方面：





第一个就是购买者自己判断失误，也就是预判错了自己的尺码。





第二就是服装的生产方、设计方与各个销售渠道之间的信息不对称，导致尺码与客户尺码出现不一致。





根据麦肯锡的相关报告，由于尺码相关问题，导致的全球服装网购退货率高达30%。换句话来说，几乎1/3的网购服装面临退货，那么在9000亿的市场下，每年由于退货所导致的亏损则高达上千亿美元。



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3. 市场中是否已经出现任何解决方案？

正如前面所提，目前市场部分大型企业拥有自己内部的订单和客户管理系统，但是并未普及。





此外，市场中似乎缺乏一个，可以帮助生产企业实现简易、低成本、高精确度的个人量体数据收集，尺码匹配，数据管理，生产订单管理全周期的解决方案。





而电商在高退货率下，也没有类似通过量体数据匹配在线服饰产品的技术。





根据市场调研，目前，随着软件科技和人工智能图像识别技术日趋成熟，甚至步入加速发展阶段，这个细分赛道已经开始出现相关的解决方案技术供应商。





例如在欧美地区，其中3D Look，BoldMetrics和Vitrutec是目前三家具有较好的发展前景的科技企业。通过对比，Vitrutec虽然作为这3家量体科技公司里年纪最轻的企业，但它是唯一提供手机App端人体数据收集，人工智能算法数据解析和断码匹配，企业端管理系统为一体的公司；甚至它还拥有对接服饰电商完成在线量体服饰匹配的技术。





总之，全球服饰行业的转型和可持续发展的诉求，这将会衍生出更多相关科技类企业，从多角度为整个 产业链降本增效，提升终端用户体验，不断地赋能这个万亿级的庞大消费市场。





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