钓鲨鱼、生吃绿蚂蚁、养小鳄鱼——我在北领地原住民社区住了一年

持有打工度假签证的华人小姑娘子茵，在澳洲北领地一个叫Maningrida有着三四千左右人口的原住民社区里已经生活了近一年的时间。





子茵在小型超市和旅社里都打过工，她说，大多数社区居民都十分友好，生活平静美满，不过她也经历过一些危险事件，认为这是每个地区都可能会存在的“另一面”。





“就是这个社区它是比较封闭的。如果去达尔文要开车七个小时，飞机飞一个多小时，所以我们很难接触到外面的东西。有一些年轻人可能为了寻求刺激，半夜会去偷东西。”



子茵拍下的当地于本月被纵火烧毁的一辆废弃车辆。 Credit: ziyin 子茵曾经历过超市被撬门偷饮料、鞋子、柴油等物件，也因为亲眼目睹且制止对方的行为而遭到“报复”。





虽然如此，让她记忆深刻的却是更多原住民们令她暖心的时刻。





她结交了许多原住民女性，工作之余和她们一起踩缝纫机制作手工包，拿到教堂做礼物赠送给他人。“我很喜欢她们身上简单快乐的氛围或者人生态度，也很感谢她们的陪伴帮助驱散了我的孤单。”





也因为和许多原住民孩童做朋友，子茵习惯在包里放上许多糖果，路上遇到了就分享给他们。



子茵在路上遇到熟悉的原住民孩童正将海里捉到的小鳄鱼带回家养 Source: AAP / ziyin 独特的原住民社区娱乐方式远不止如此。





“海边有鳄鱼所以不能下海游泳，这边有一个游泳池，天气很热，大家都会去泡在里面。”不同于都市中的咖啡馆，在当地社区，游泳池才是居民们会面交友的好去处。





黄昏时分的下班路上，子茵会去看原住民模仿各种动物的舞蹈。有一次出海钓鱼，她为钓上一条小鲨鱼而感到惊讶。



子茵钓上的小鲨鱼 Credit: ziyin “当地还有一种绿蚂蚁，尾部是绿色的，可以食用。”子茵曾在原住民朋友的推荐下尝过，发现味道像绿柠檬一样酸酸的，“就是生吃，他们认为是有药用价值的，卖到外面去很贵。”





该绿蚂蚁实为“绿树蚁”（Green Tree Ant），又称“黄猄蚁”（学名：Oecophylla smaragdina），是东南亚和澳大利亚开阔森林中的主要蚁种。通常身长丝一公分，其颜色可以是红色的也可以是绿色的。



子茵拍下的绿树蚁 Credit: ziyin 真实的澳洲原住民生活到底是什么样子？是不是如部分人所想的那样神秘和独特？欢迎点击音频收听更多内容。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



