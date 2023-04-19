华人爱好者解读澳洲原住民的神话和艺术：欢乐的往生仪式？岩画中的“外星人”？

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原住民艺术岩画中被猜测像“外星人”的一幅。 Credit: Hanna

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从国内外企辞职来澳洲gap一年打工度假的人中，Hanna是非常着迷于原住民文化的少有者之一。原住民独特的创世纪神话是怎么样的？为什么有些部落成员去世之后会举行十分欢乐的往生仪式？原住民岩画中的“外星人”到底是什么？

几年前在墨尔本大学就读时，Hanna没有找到合适的机会前往原住民社区一探究竟，这一次，她决定辞去国内的外企工作，在本月重返澳洲，真正踏上对原住民文化的探索之旅。

原住民艺术中的“野性思维”是最吸引Hanna的一点，也是她认为和其他民族的艺术最不同的地方。

“比如说当他们发现了某些动植物的特征，例如动植物可以入药啊，泥土可以制作成陶器，自然界闪光的东西，他们会用感觉性的仪式或艺术形式去把它们保留下来。”
Aboriginal rock art
原住民岩画艺术 Credit: Sven Ouzman (UWA)
原住民所有的神话都和土地有关，大量的世界万物都产生于虚无之中。这就是为什么土地对原住民来说是非常神圣的东西。而艺术是可以把原住民和他们的先祖力量、先祖的灵联结在一起的方式。
Hanna认为，了解原住民艺术最先需要了解的概念之一是“dream time”，即“梦幻时代”。

“他们相信在人类存在于这个世界之前，存在一个创世时期。他们所有伟大的神灵先祖进入这片土地，留下各种纵横交错的痕迹，从而塑造了我们今天看到的这些山川地貌。”

她拿某些部落信仰的先祖神灵——“彩虹蛇”举例，“他们认为彩虹蛇从地面进入的时候形成了隆起的山川，从地面钻出来的地方形成了水洼的河流。”

原住民独特的创世纪神话是怎么样的？为什么有些部落成员去世之后会举行十分欢乐的往生仪式？原住民岩画中的“外星人”到底是什么？欢迎点击音频收听更多详细内容。

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