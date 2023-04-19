“原住民之声”入宪公投在即，你是不是仍对其迷惑不解？

对澳大利亚原住民文化有着浓厚兴趣的华裔艺术家周小平，曾发起过一项关于具有华人血统的澳大利亚原住民群体的研究。





对这一群体已经关注了三十余年的他，对此次原住民议会之声事件也十分地关注。



周小平鼓励华人更多地关注此事的发展，“我们在这片土地上生活了这么久，有很多人将近半生的时间都生活在这里了，更加有理由参与到这个国家的重大事务之中。我们有许多人都是澳大利亚公民，也存在着一种公民身份不平等的现象，参与进来是在履行公民的义务。





他说：“我们（华人） 的参与在我看来体现在两种形式上，一种是从个人利益出发，比较直接。另一种是更广泛的，以人类关怀的视野出发。我们作为一个国家公民，需要得到尊重，得到公平的对待。”





周小平解释设立原住民议会之声机构（the Indigenous voice to parliament）可以形成“更好更广泛的机制”，让原住民“拥有更加公平和自由的发言权”。而公投修改宪法可以使“历届政府无法轻易推翻该机构”。





华人为什么需要关注此事？原住民议会之声机构到底是什么，为什么要修改宪法？部分市民反对的原因是什么呢？ 欢迎点击音频收听更多详细内容。





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