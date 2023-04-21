在问世的第四个月，Chat GPT又有了一次大动作——





升级到GPT 4 的Chat GPT，不仅能高分通过GRE、SAT、法律资格考试等标准化考试，让人思索人类教育的前进方向；它还有了强大的识图能力，能够识别、分析和理解图片，并根据用户需求输出文字答案，甚至还能看懂梗图，时不时来点冷幽默；它还能看懂2.5万字的论文，不菲吹灰之力生成论文总结摘要……





总之，升级后的Chat GPT，再一次震撼了许多人。





那么，Chat GPT更新了那些内容？更新的技术逻辑是什么？有那些显著的最新应用价值？





更重要的是，面对“站在巨人肩膀上”的技术迭代，我们应该以什么样的方式应对呢？





首先，GPT 4 和前代产品相比，有那些显著升级呢？





科技评论员Henry告诉我们，首先，这体现在输入输出方面。





“GPT-4其实还是跟GPT-3.5一样，还是大型多模态模型，但是他目前接受图像和文本两种方式的输入，与之前只接受文本输入还是有很大的不同。现在。因为他提供了解析文本、解析图像能力，处理能力得到极大提升。再者，它对于专业知识的水平也有非常大的提升。”





在6个月的时间内，Open Ai团队用GPT 4 参加了一系列模拟考试，并获得了惊人的结果。





GPT-4参加各种考试的得分情况 Credit: open AI 团队的《技术报告》显示，模拟参加美国律师从业资格考试，GPT-4获得了298分（满分400分），超过了90%的参加者。





而在SAT的基于证据的阅读和写作考试中，GPT-4获得了满分800分中的710分，击败了93%的人。





在GPT-4刚刚问世的时候，因其更大的规模和更复杂的架构，更准确地生成自然语言文本，更丰富的语言能力，更大的灵活性和更快的响应速度而“技惊四座”。而在产品方面的整合性应用，更是让AI看似有了无限可能。





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LISTEN TO 简单听懂：升级到GPT-4的Chat GPT到底哪里变了？为何震撼许多人？ SBS Chinese 21/04/2023 10:06 Play





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