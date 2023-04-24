从住宅到出行 澳大利亚人如何看待电气化转变？

要点： 最新研究显示，大多数澳大利亚人支持家用车辆及家用设备全面电气化；

在汽车方面，研究显示，汽油车和柴油车的受欢迎度正在下降；

环境是最大的驱动因素，而潜在更加便宜的电费同样是推动因素。

随着生活成本不断上涨和气候压力的增加，大多数澳大利亚人愿意放弃使用天然气，转为选择更清洁、更便宜的能源。





公共政策智库澳大利亚研究所（Australian Institute）的最新研究显示，受访的大多数澳大利亚人支持家用车辆和设备全面电气化。





约55%的受访者对家用设备电气化持积极态度，其中环境原因（59%）是最大驱动因素，其次是更便宜的电费（18%）。





就汽车而言，该研究显示汽油车和柴油车的受欢迎程度正在下降，排在混合动力车和电动车之后，被评为最不受欢迎的选项。



受访澳人对混合动力汽车的态度最为积极（占比58%），紧随其后的是电动汽车（占比52%），然后是燃机汽车（占比44%）。





对于那些计划在未来10年购买新车的人来说，四分之一的人计划购买电动车，而五分之二则表示会考虑购买混合动力汽车。



环境和生活成本

在那些已购买或正考虑购买电动车的受访者中，环保效益、运行成本的降低以及汽油和柴油成本的不断上涨是首要驱动因素。





同时，澳大利亚人更加偏爱用电的家用设备，大多数人选择使用电暖气、电动热水器和电烤箱，而非使用天然气的家用设备。



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“我们的研究表明，放弃使用天然气不仅是更便宜、更清洁，而且在降低生活成本方面也深受家庭的欢迎，”澳大利亚研究所南澳部主任诺亚·舒尔茨-拜亚德（Noah Schultz-Byard）表示。





他补充说：“澳大利亚人明白电气化不仅可以为下一代创造更安全的气候环境，还可以在近期帮助他们维持生计。”





舒尔茨-拜亚德表示，实现转变的最大障碍是过渡期的预付成本；他敦促政府为选择电气化设备的家庭提供支持。





他说：“由清洁能源和电池供能的电力住宅、家用汽车、家电将在应对经济和环境问题方面发挥关键作用。”





专家表示，这些发现将进一步推动促进电气化的政策，这些政策能同时为家庭预算和应对气候变化带来益处。





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