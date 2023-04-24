SBS晚新闻（2023年4月24日）Play06:50SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.67MB) 澳洲越来越多年轻人追求“清醒”潮流 减少喝酒；澳洲出租房空置率降至17年来最低；从住宅到出行 澳洲人如何看待电气化转变？澳人去年被骗逾 30 亿元 看清五种新兴骗局。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳洲越来越多年轻人减少饮酒 为何Z世代如此追求清醒潮流？8平米微型房屋里的“家”：澳洲租房危机有多严重？从住宅到出行 澳大利亚人如何看待电气化转变？新西兰总理:澳公民身份规则变革后，不担忧人才流失全额报销“荒漠”的居民难以免费看病 如何解决这一难题？分享Latest podcast episodes澳大利亚国防战略评估报告：扩大导弹打击范围移民专业后起之秀 澳洲脊椎康复师 Chiropractic 的就读与就业教授如何发现学生用ChatGPT作弊？成千上万的移民正通过墨西哥前往美国