全额报销“荒漠”的居民难以免费看病 如何解决这一难题？

作者：彼得·布兰登（Peter Breadon）和拉克兰·福克斯（Lachlan Fox）





与几年前相比，越来越多的澳大利亚人受到全科医生（GP）收费的冲击。很多人都在谈论全额报销（bulk billing）危机，许多人都说他们不自掏腰包就看不了病。





但是，最大、最紧迫的问题是，大多数人都生活在需要支付全科医生医疗费用的社区——这被称为全额报销“荒漠”。这些“荒漠”更有可能出现在贫困地区，所以最需要全额报销的居民反而需要自付费用。





虽然需要改变医保资金来解决这个问题，但我们也需要寻找更多创新的解决方案。选择之一是联邦政府和州政府介入，支持或建立雇用医生、护士和其他卫生工作者的诊所。



全额报销正在下降 但这是从历史高点开始

从未支付全科医生费用的患者比例从2020-21年的67% 降至2021-22年的64%。但对比最近的标准，该比例仍然很高，只是回落到2015年的水平，而且仍然比十年前高得多。





是的，全额报销下降令人担忧，特别是在费用已上涨很多的情况下。现在没有获得全额报销的患者在看全科医生时，平均要自付 45 澳元。这一费用实际上在过去十年里增长了 20%。





尽管全国的趋势令人担忧，但它掩盖了一个更大的问题。



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巨大的差异

在澳大利亚的一些地区，如悉尼外西部的Chiefly、Fowler和Werriwa选区，超过 90% 看全科医生的患者能够获得全额报销。





但在其它地区，例如堪培拉、塔斯马尼亚州南部的 Franklin 和 Clark 等选区，这一比例不到 40%。





与整体全额报销率不同，这些巨大差异已持续多年，这个问题在十年前就已经很严重。





如果只是在澳大利亚最富裕的地区，全额收费“荒漠”就不是一个问题，因为收费不太可能阻止富人获得他们所需的护理；但是问题在于这些“荒漠”存在于许多较贫困地区。





除了最富裕的地区外，收入最低的五分之一的选区的全额报销率最低。在 13 个收入最低的选区中，只有不到 60% 的患者能获得全额报销。





农村地区的情况则更糟，乡村地区有 60% 的患者可以获得全额报销，低于大城市的将近69%。



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澳大利亚贫困地区的全额报销“荒漠”代表了该系统的严重失败。在全国范围内，约有3.5%的人表示，他们因为费用问题而不去看全科医生。





这一比例在乡村和贫困地区更高，在全额报销“荒漠”则更是高出许多，使许多人的健康受到威胁。



政府应采取哪些举措？

有人呼吁投入数十亿澳元来增加医保返款和用于对全额报销的激励措施。





但是，尽管政府应该确保向全科医生支付的费用跟上他们的成本，但这并不能解决全额报销“荒漠”这一问题。





在全国范围内以及全额报销较低的一些地区，它可能有助于遏制全额报销的下降。但这些钱将主要流向全额报销的地区——在医疗服务太少的地方，它不会提供更多的医疗服务。





全额报销“荒漠”是一个持久问题，需要新的解决方案。为了扭转这种局面，政府必须解决造成这种局面的两个结构性问题——对全科医生一刀切的资助，以及没有足够医疗服务的地区。



政府已表示将开发一个新的资金模式，向提供持续护理的全科医生支付费用，这将改善目前过时和功能失调的系统。这笔资金应该为有更大需求的患者支付更高费用。





这将增加一些诊所的收入，这些诊所有着最需要免费护理的患者。这一举措将帮助这些诊所避免向病人收费，这将朝着正确方向迈出一大步。





但即使如此，仍会有一些地区没有足够的医护人员来满足社区需求，包括许多乡村地区，出现了医疗服务太少、全额报销太少的情况。政府想要解决这些破碎的医疗保健“市场”，就必须采取更多行动，而不仅仅是医保返款和其它激励措施，





联邦和州政府需要介入，支持现有诊所或建立新诊所，雇用领薪医疗工作者。这种支持需要根据当地需求而调整。如果当地没有全科医生，可以在乡村医院雇用一名全科医生，或建立一个新的社区保障初级保健服务，又或是帮助现有诊所雇用额外的工作人员。





与其临时宣布，不如为这种护理提供有保障的国家资金，针对需求最大的地区——尤其是最贫穷的全额收费“荒漠”。





这一变化应随着许多其它改革进行，以吸引临床医生到最需要他们的地区，例如进一步扩大农村地区全科医生就业和培训的新模式，使“农村全科医生”在一个地区一系列卫生机构接受培训期间只有一个雇主。





一些改革还应进行，以扩大支持护理服务太少地区的全科医生的团队。这可以减少全科医生的职业倦怠，让诊所提供更多的护理，并使澳大利亚与其它国家保持一致。





除了行政、专职医疗人员、药剂师和其它角色，一些团队可以包括医生助理。他们在医生监督下工作，可以提供医生提供的全方位服务。





全额报销“荒漠”是我们医疗保健系统中持久存在的不公正现象。对下个月联邦预算的一个考验是，它是否为解决这一问题提供资金。





Peter Breadon is the Health and Aged Care Program Director at Grattan Institute.





Lachlan Fox is an Associate at Grattan Institute.





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