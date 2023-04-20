每天13澳元能否生活？新分析揭示澳大利亚学生在低收入下挣扎

要点： 一项新分析显示，学生租客每天只剩下大约 13 澳元用于食物、交通和医疗费用；

虽然过去两年青年津贴有所增加，但租金也飙升了 24%；

Homelessness Australia 首席执行官凯特·科尔文（Kate Colvin）表示，学生正为教育开支而苦苦挣扎。

你认为每天可以靠少于 15 澳元过活吗？





根据 Homeless Australia 的最新分析，尝试离开父母生活的澳大利亚学生目前只以大约 13 澳元以支付食物、医疗和交通费用，勉强过活。





这项为期两年的纵向分析着眼于一名依靠青年津贴生活的学生租房者，将其收入与全国范围内一套两居室合租公寓的租金上涨进行比较。





Homeless Australia首席执行官科尔文向澳联社表示，很多年轻人在交租后所剩无几，这意味着他们需为为三餐温饱，往来学校交通费或购买教科书的费用而烦恼。





她说：“他们为学习的相关开支而苦苦挣扎。”



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她表示居住成本对偏远地区学生也有极大影响，因为生活成本令他们望而却步，他们错过了搬到城市接受教育的机会。





两年前，平均而言，一名学生花近三分之二的收入来租一套两居室。





而现在，学生需要使用近四分三的收入用于房租，他们几乎没有钱购买生活必需品。





虽然青年津贴与消费者价格指数挂钩，在过去两年增加了 10 %。然而，租金却飙升了 24%。





现在，两居室单位的平均分租价格为 245.50 澳元，比较2021 年 4 月的 198 澳元大为增加。



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科尔文说，很多学生发现越来越难租到房子，因为房东认为他们收入微薄，是不受欢迎的租户。





她说：“我们看到越来越多年轻人来到无家可归者服务中心，但实际上无家可归者服务机构也很难支援年轻人租屋，因为房东根本不会租给收入如此低的人。”





该分析的公布适逢青年无家可归问题日，福利组织呼吁联邦政府制定一项独立策略来解决年轻人无家可归的问题。





这些机构表示，联邦政府需要尽快提高青年津贴和助学金的金额，目前没有孩子的单身学生每两周所得津贴为 562.80 澳元。





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