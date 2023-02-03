医疗成本涨等候时间长 澳洲政府将商讨全面改革Medicare

要点： 一份研究报告显示，由于医疗费用上涨，人们因此推迟医疗；

该报告显示获得Bulk Billing服务比例下降、等待时间延长以及家庭医生劳动力的老龄化；

与此同时，澳大利亚总理阿尔巴尼斯 (Anthony Albanese) 将与各州和领地领导人会面，讨论一项全面改革国民保健计划。

各州长和首席部长将于今天周五在堪培拉与总理会面，参加本年第一次全国内阁会议。





这次会议的首要任务，是听取国民医保（Medicare）工作组对提高医疗负担能力、普及程度、对慢性疾病病人的支援和减轻医院压力的措施等审查的报告。





各领导人还将讨论缩窄贫富差距措施、能源事项、国家枪支改革，以及地方政府和住房方面的最新情况。



全国内阁将讨论什么？

在会议召开之前，新州州长佩洛提（Dominic Perrottet）呼吁政府，应采用新方法来应对医疗等待时间长和员工人数减少等挑战。





佩洛提在周四在悉尼会见记者时说：“首要任务是我们需在全国更好地整合初级保健、家庭医生网络与公共卫生系统。”





他强调，各级政府的要务是先要制定良好的政策，而非只着眼于特定的金额。





“药房改革、远程医疗、增加Bulk Billing回扣和医生数目等，这些措施均将切切实实触及澳大利亚人的未来生活。我将与其他州长、首席部长和总理讨论这些议题。”





生产力委员会周四发布的一份健康报告显示，与往年相比，由于越来越多的澳大利亚人因医疗费用问题而推迟就诊或购买处方药物。



NSW Premier Dominic Perrottet says he will raise a number of measures to tackle rising health care costs at Friday's National Cabinet meeting. Source: AAP / DAN HIMBRECHTS 澳大利亚社会服务委员会首席执行官桑德拉·戈尔迪（Cassandra Goldie）表示，她对调查结果并不意外。





她向澳大利亚广播公司电台指出：“低收入和固定收入的人士，包括领取政府援助的群体，一直需要牺牲他们的医疗保健，只为有瓦遮头和三餐一宿。”





“我们确实需要深入了解如何修复国民医保系统，以确保人们负担得起。我们不能仅仅依靠市场反应来满足这个国家的医疗保健需求。”



获得Bulk Billing 服务比例下降

全国 获得Bulk Billing 医疗服务的比例也在下降，目前只有65.8% 的患者能获完全Bulk Billed。报告称这逆转了“过去九年的数据上升趋势”。





该报告还显示，政府的医疗保健总支出为 1320 亿澳元，其中公立医院的大部分支出接近 820 亿澳元。





其次是用于基本医疗和社区卫生的 458 亿澳元，也有49 亿元澳用于救护车服务——这也是最常见的医疗卫生服务。





民众等待全科医生紧急护理的时间也遭到延长，2021至2022 年有 39.1% 的人须等待 24 小时或更长时间，高于前年同期的33.9%。





澳大利亚护理学院 （Australian College of Nursing)）呼吁联邦政府、各州和领地领导人采取紧急行动，解决医疗问题。



Health Minister Mark Butler said the Medicare task force was looking at how to increase the numbers of general practitioners, nurses, and doctors in the health care system.

“Medicare让澳人失望”

澳大利亚护理学院首席执行官沃德（Kylie Ward）表示：“"我们的医疗保障系统不再适合我们的目的。”





“这令澳大利亚人大失所望，现在患者等候接受高水准医疗服务的时间，比以往任何时候都长。”





报告揭示全科医生队伍的老龄化问题，目前60 岁或以上的全职全科医生人数超过 26% ——这是过去七年的最高比例。





相比之下，30 岁以下的人只有 2.5%。





领导人将在周五的会议上审议一份由政府委托国民医保特别工作组撰写的独立报告。





联邦卫生部长巴特勒（Mark Butler）表示，医疗保险咨询小组已建议采取措施，改善大众获得国民医保服务的机会，并为患者提供更好的支持。





“在 21 世纪，澳大利亚人理应享受到基本医疗保健服务。”





“这项医疗系统，应能反映年老人群的疾病概况，包括患有更复杂慢性病的人群。”





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