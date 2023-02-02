“五万年一遇”绿光彗星划过地球 澳人本周起可观测

这颗直径达一公里、名为C/2022 E3 (ZTF)的彗星，围绕太阳公转一周需要大约五万年，上一次“光临”时地球还处于石器时代。





彗星在1月12日最接近太阳，并将于2月2日最接近地球，距离只有4180万公里。目前北半球已可以观测到它。





但对于地球而言，彗星是自北往南缓缓划过，因此澳大利亚要从2月5日开始才能见到它，而最佳观测日期是2月9至11日。届时，它还会和火星同时在空中邻近位置出现。





虽然美国国家航空航天局（NASA）早前称这颗彗星的亮度足以裸眼可见，但昆士兰大学天体物理学家Ben Pope表示，最好还是使用望远镜，除非是身处没有光污染、天空足够黑暗的乡镇地区。





“一群人站在外面等啊等，说‘什么都没看见’，是因为你们在市区。就算郊区也很难（看见）。”





此外，他也提到，肉眼观测的话将无法见到彗星的绿色光芒。“裸眼不会见到绿色，用望远镜可能见到，但主要是透过天文摄影。”





“肉眼所见的任何天体基本都是白色的，除了巨大的星球像火星会有点红，土星会比较黄。”



美国天文爱好者早前已拍摄到这颗美丽明亮的绿色彗星。





那么，为何彗星会发出绿光呢？这是因为彗星是由岩石混合物组成，类似于地球地幔中的物质：尘埃、冰（不仅是水凝固的冰，还有干冰）、甲烷、氨和一氧化碳等成分。





据研究，一些彗星发出的绿光来自二碳（C2）的活性分子的分解，用高强度的光线照射C2分子时，便会折射出绿光。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



