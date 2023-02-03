悉尼发出同庆“清晰信号”：农历新年歌剧院披红 多元文化社区分享感受

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农历新年大年初二晚上，悉尼歌剧院再度披红，从2013年开始亮红庆祝，迄今已整整10年。





当天晚上，新州多元文化社区齐聚在悉尼歌剧院对面的澳大利亚当代艺术博物馆。新州州长多米尼克·佩洛提（Dominic Perrottet）按下按钮，启动这一农历新年庆祝活动的仪式，悉尼歌剧院瞬间披红。





在农历新年期间，新州举办各种节庆活动，色彩缤纷；其中悉尼歌剧院的“红妆”是最炫色彩之一，是许多人的心头好。许多本地居民、外地游客，甚至是海外的游客，专门前来观赏这一道风景，感受喜庆气氛。





过去的10年，悉尼歌剧院亮红每年如约而至，新州各界是如何看待的呢？





SBS是2023年农历新年亮灯仪式提供独家媒体支持的机构，新州州长佩洛提在亮灯仪式之后接受了SBS普通话电台的专访。



新州州长佩洛提（中） Credit: SBS Chinese/Koma Cheng 在谈到悉尼歌剧院亮红代表什么的时候，佩洛提说：“众所周知，这是一个澳大利亚的地标式建筑，所以这意味着澳大利亚的华人、澳大利亚的亚洲社区、整个澳大利亚的社区都团结在一起。”





“红色的歌剧院，红色的风帆，都是澳大利亚各个社区同庆农历新年的一个象征。在目前这个情况，我觉得这对于全世界来说也是非常重要的——所有社区和谐相处，共庆农历新年，”佩洛提说。





新州多元文化部长马克·科瑞（Mark Coure）一同出席了亮灯仪式，他说，新州举办许多农历新年庆祝活动，与“本地社区和远道而来的游客一起庆祝这一特别而绚烂的节日”。



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他说：“当悉尼歌剧院亮红时，其实我们庆祝的是我们的人民一起将多元文化发扬光大，这也是为何我们说新州是澳大利亚最好的地方，这就是为何大家都愿意来新州工作生活的原因。”





在经历了新冠疫情之后，人们重新在公共场所聚集、参加各种节庆活动。如今相聚在悉尼歌剧院前，大家既感慨又开心，纷纷和SBS普通话电台分享他们的感受。





新州绿党议员Jenny Leong说：“我的父母在马来西亚长大，但是我的祖父母来自中国。当我当选为新州议员时，就我所知，当时我是澳大利亚的众议员中首个澳大利亚华裔女性。”





在她看来，今年悉尼歌剧院披红尤有特别意义。



绿党议员Jenny Leong表示疫情期间不少华裔选民遭受种族歧视，现在展现出欢迎姿态对新州政府来说至关重要。 Source: SBS / SBS: Nicole Gong 她说：“特别是在疫情刚过去的那几年，我们发现来自亚洲的人们受到一些不公平的对待，社会上出现了一些种族歧视和种族主义行为。将悉尼歌剧院点亮成红色，其实是悉尼向世界发出一个信号——悉尼是开放的，并且承认农历新年这样的一个传统。”





“不仅是悉尼想要庆祝这个传统的节日，我们也想跟全世界发出这个清晰的信号。我们想和全世界一起庆祝农历新年。”



Philip Ruddock Source: AAP 康士比（Hornsby）市长卢铎（Philip Ruddock）提到：“当我们在帮助来自其他国家和文化背景的人入籍时，我们请他们尊重我们澳大利亚的宪法法律，跟我们共享共同的价值观；但是，我们从来没有要求新移民忘记他们来自哪里，也没有要求新移民忘记他们的种族、宗教和文化。”





新州议员Geoff Lee认为“悉尼歌剧院亮红是非常棒的想法”。





“我自己本身有一半的华人血统，红色的歌剧院是庆祝农历新年的象征。我觉得，这也是对于所有生活在澳大利亚的亚洲人、华人表达尊敬的一种方式。很开心，我们相聚于此，开开心心度过农历新年，”他说。





乔治河（Georges River）市议员刘娜心认为这对不同的社群包括华人背景的人士都是一个重要的时刻。





“因为红色——以我们华人背景来说——是一个带来好运的喜庆颜色。庆祝节日，一般我们都是用这颜色。”





她表示，悉尼歌剧院是一个标志性建筑，不仅仅是华人来庆祝，而且是广大的社区共同来庆祝这一节日。





她还提到，这一亮红仪式最初还是由现任多元文化部长科瑞当时发起的，“感谢他们有这样的远见，用这样的一种方式来帮我们华人庆祝这个特别的时刻。”



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国际佛光会悉尼协会会长胡命安说，悉尼亮起红色“代表澳大利亚承认我们中国的文化，我觉得这是他们包容我们（的体现），我们的文化是可以Mix(融合)的，这真的很好。”





悉尼华人舞蹈团的袁静和常乐女士表示已经参加过悉尼亮红仪式多次，“澳大利亚是多元文化国家，多元文化使我们各民族能够团结在一起，像我们过去演出也有跟各民族联合演出，发展中国文化艺术，而且我们在澳大利亚和其他民族也进行交流和团结。”





悉尼一个舞狮团的团长、三十多年前从台湾来到悉尼的William 何先生认为：“政府还是很下本钱，它要把重新把这个气氛来搞起来。”





在澳大利亚经商的华人Shirley 沈女士表示，这是“文化的大融合，非常和谐”。





“……政府包括总理、移民部长，他们都来到悉尼，到各个社区发红包、包饺子。我还参加了跟移民部长一块包饺子的那个活动，这是一个非常好的开始。不能一下子，但是我们还是看到它有这么一个光线透进来，然后会越来越光明，还是满怀期待，蛮有信心，”她说。



在澳大利亚多元文化社区庆祝农历新年的还有韩国及越南社区。澳大利亚人口普查数据显示，全澳华人口数量已接近140万人，占总人口的5.5%。普通话是澳大利亚第二大常用语言，仅次于英语。





在发布2021年人口普查数据的时候，澳大利亚统计局表示，数据显示澳大利亚是一个“快速变化、发展和文化多样化的国家”。





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