一国党领导人韩森推出朗姆酒 希望澳人购买资助她的视频节目

一国党（One Nation）创始人和领导人韩森在筹集资金方面有自己的心得——而且似乎对她很有效。





上个月，参议员韩森宣布她将推出一系列朗姆酒，以资助她的讽刺动画系列《请解释》。





“准备好接受娱乐和信息吧...... ”一份宣传朗姆酒的声明说，“请购买一瓶我们特制的限量版优质昆士兰朗姆酒，帮助我们继续将这一重要系列节目推给公众。”





在这个系列中，政界人物的动画形象在短剧中出现，奉承韩森。这些短剧出现在韩森传播其他党派信息的Youtube同一频道上。这部动画片是她收视率最高的视频之一，有数万次观看。



韩森推出了两款限量版的《请解释》版本朗姆酒，并表示销量将支持该动画系列的持续输出。有节目总监签名的酒一瓶售价150澳元，收藏版的100澳元一瓶。韩森希望能卖出15000瓶收藏版和5000瓶导演版的酒。





如果所有的酒都售出，这将给韩森带来225万澳元的收入，不过不清楚其中利润有多少。





一位澳大利亚人在推特上说，一国党怎么能在1月底发布还新闻稿，批评所谓的酒类价格上涨，然后在不到一周后要求人们买150澳元一瓶的酒。





他在推特上说：“一边抱怨啤酒的价格，一边称现在的纵帆船啤酒要12澳元（真的吗？在哪里?）宝琳·韩森同时以每瓶150澳元出售她的签名朗姆酒，据称是为了资助有她出现和配音的更多动画剧集。”



销售杜松子酒为一国党选举活动提供资金

为了给去年的联邦选举活动筹集资金，汉森推出了一系列杜松子酒。





在一份声明中，她说:“我为帮助一国党参加即将到来的联邦选举而努力筹款，我不会因这种努力而道歉。”





她补充说：“广告是要花钱的，为了帮助我们支付那些额外的广告费，我和澳大利亚的生产商一起推出了一些限量版商品。”



An episode of Please Explain was pulled from YouTube after it was reported by the AEC for disinformation. Credit: Pauline Hanson's Please Explain/YouTube 她当时推出5000瓶“请解释澳大利亚精神”杜松子酒，据The Feed了解，所有酒都已售出。





她在一国党网站上展示其他 “商品”，当中有一些冷却器，其中一个写着：“这是为性別中立的人准备的”。还有一些贴纸出售，推动 一国党的 “投反对票 ”运动，反对原住民议会之声。





有“MAKE COAL GREAT AGAIN”标语的帽子和一国党的圣诞包装纸也是“热门商品”。





系列节目中的一集因虚假错误信息被下架。





《请解释》系列节目已经发布了28集。但第9集在发布后被参议员韩森的官方Youtube频道的所有者删除。The Feed 已经请求一国党对被撤原因置评。





去年4月，在澳大利亚选举委员会向各个平台报告该视频为虚假信息后，有一集在脸书（Facebook）、YouTube和TikTok上被删除。





这一集的动画中，外交部长黄英贤（Penny Wong）向时任反对党领袖安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）宣传使用假的邮寄选票。





在视频中，扮演参议员黄英贤的角色表示，澳大利亚选举委员会不要求选民投票时出示身份证明，“因为那是种族主义”。





几个小时内，澳大利亚选举委员会对韩森在推特上发布的视频作出回应，称其 “令人失望”。



A screenshot from the episode of Please Explain which was reported by the AEC. Credit: Pauline Hanson's Please Explain/YouTube 虚假信息研究组织First Draft的负责人安妮·克鲁格（Anne Kruger）在由皇家墨尔本理工大学去年5月发布的一篇文章中说，这个系列是 “讽刺作品被武器化的例子”。





在虚假宣称选举舞弊的同一集里，可以看到感染新冠的阿尔巴尼斯在喝蝙蝠汤。





这段视频提到大流行早期关于病毒起源的错误说法。





克鲁格博士说，这些视频被用来煽动对华人社区的种族主义和不容忍。





“这很容易说，‘哦，这只是讽刺，这只是一个笑话’，但有一些严重的问题被忽视了。”





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