澳洲九人集团被控洗钱1.5亿澳元

警方称，这个由一名43岁男子领导的犯罪集团充当了“地下银行”的角色，令澳大利亚和国外的有组织犯罪团伙能够获得世界各地的资金。





据称，该集团利用代购、赌场中介以及一般在传统银行体系以外的“非正式汇款系统”，使资金流动看起来合法。





法庭将指控该集团清洗了2018年至2022年期间现金流动中获得的1.5亿澳元的利润。





警方于本周三（2月1日）在悉尼Vaucluse 一处房屋内逮捕了这名 43 岁的男子，此外，当局也拘捕并起诉了其余另外八人，当中涉及多项洗黑钱及清洗犯罪所得的控罪，以及支援犯罪集团行动等控罪。



八人还包括一名居住在Vaucluse 的 41 岁女子、一名居住 Bellevue Hill 的 45 岁男子、一名居住 Epping 的 35 岁男子、一名居住 Drummoyne 的 54 岁男子、一名居住 Crows Nest 的 41 岁男子、一名居住 Mays Hill 的 33 岁男子、一名居住 Yagoona 的 56 岁男子及一名居住 Burwood 的 69 岁女子，八人于周二在悉尼唐宁中心地方法院（Downing Centre Local Court）出庭。





九人中剩余一名居住 Burwood 的 69 岁女子将在稍后的日期出庭。





澳大利亚联邦警察的犯罪资产小组还控制了20处房产，包括悉尼东区的两处住宅，总价值1900万澳元，以及未来西悉尼机场附近的一块4700万澳元的土地。



Property and cash restrained as alleged money laundering group charged Source: Supplied / Australian Federal Police 据称，该集团利用与该集团有关的经纪人在澳大利亚获取资金，从而规避了防止澳大利亚人将钱从中国转移出去的法律。





据称，该集团收取10%的费用，并要求客户将该集团获得的资金存入其控制的一个中国的银行账户中。





澳大利亚联邦警察在调查过程中与澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）、澳大利亚国民银行和海外执法机构合作。



Property and cash restrained as alleged money laundering group charged Source: Supplied / Australian Federal Police 联邦警察东区指挥部的助理局长斯科菲尔德（Kirsty Schofield）说，这项名为“阿瓦鲁斯-米达斯行动”（Operation Avarus-Midas）的调查是“澳大利亚联邦警察史上最大、最复杂的洗钱调查之一”。





“这是一个成熟、复杂的犯罪集团，旨在促进犯罪所得资金的流动，不论这些资金的来源、目的或对澳大利亚社会所造成的祸害。”





“洗黑钱并非一个单一机关可以独自捣破的全球威胁。澳大利亚联邦警察在调查期间需要依赖其日益扩大的国际网络，特别是要感谢马来西亚皇家警察及香港警务处的支持。”





她不排除进一步的逮捕，而这是“阿瓦鲁斯-米达斯行动”的一部分。



