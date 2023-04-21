运营商Optus因去年的信息泄漏问题被提集体诉讼

六个月前，电信运营商Optus发生重大黑客攻击事件。目前已经有律师事务所代表客户提出集体诉讼，称用户安全受到了损害。





Slater and Gordon律师事务所代表超过10万名注册参与者在联邦法院提起集体诉讼。





该诉讼称Optus违反了消费者法和电信法，没有履行保护用户免受伤害的责任。





“我们有从事一线职业的人，比如警察，非常非常担心犯罪分子会发现他们的居住地。”该律师事务所的哈德维克（Ben Hardwick）说。





“因此，这次集体诉讼是为了给可能受到这次数据泄露影响的数百万澳大利亚人寻求补偿。”





Optus的一位发言人表示，该公司已经注意到Slater and Gordon提出的集体诉讼，并将对此类诉讼进行积极辩护。





去年9月，该电信巨头确认，约1000万名当前和前Optus客户的个人资料在黑客攻击中被盗。





在去年的黑客攻击事件后，Optus受到了内政部长奥尼尔（Clare O'Neil）的批评，她表示，黑客所花费的精力非常“基础”。





该公司则极力否认人为错误是这次攻击的一个因素，澳大利亚联邦警察、信息专员和通信监督机构ACMA正在对该事件进行调查。





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