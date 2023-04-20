陆克文成为新澳洲驻美大使 访问拜登后发表讲话

陆克文以澳大利亚驻美国大使的新身份首次发表讲话。





在讲话中他承认， 华盛顿和北京之间不断恶化的关系给希望寻求避免与中国发生军事冲突的人带来了“真正困难”的挑战。





这位澳洲前总理在白宫会见美国总统乔·拜登（Joe Biden），随后发表讲话，誓要利用好他的新职位来推动改进气候变化问题，以及阿尔巴尼斯政府面临的经济问题。





同时，他还强调了两党对AUKUS潜艇条约的支持，并重申了他的观点，即对维基解密（Wikileaks）创始人朱利安·阿桑奇（Julian Assange）的拘留已经持续了很长时间。





然而，关于属于传媒大亨默多克（Rupert Murdoch）的美国福克斯新闻（Fox News）因散布有关2020年美国大选的谣言而被迫支付11.7亿美元的历史性和解和解金事件，陆克文拒绝发表评论。





陆克文曾称默多克为“我们民主制度上傲慢的毒瘤”，但同时，他至今依旧担任着游说团体“澳大利亚人支持默多克皇家委员会”（Australians for a Murdoch Royal Commission）的主席。他指出：“作为一名谦卑的公务人员，我想说的是，美国的司法程序已经找到了自己的自然结论。”





陆克文的任职驻美大使，是澳大利亚前总理首次担任美国大使一职，此举可能会提高堪培拉的外交影响力，以及与华盛顿的权力经纪人的接触。他取代了前任阿瑟·西诺迪诺斯（Arthur Sinodinos）的位置。





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