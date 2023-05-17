死刑在澳廢逾半世紀 全球死刑人數趨勢上升

要點：
- 瑞安(Ronald Ryan)於 1967 年被絞死。
- 澳洲已廢除死刑。
- 2022年共有883人在20個國家被處決，自2017年以來的最高數字。
1967 年 2 月 3 日，瑞安 (Ronald Ryan) 成為澳洲最後一個被判處死刑的人，後來這種做法最終在全國範圍內被廢除。
根據國際特赦組織的一份新報告，雖然澳洲廢除死刑已有 55 年，但死刑在全球呈上升趨勢。
報告稱，2022 年共有 883 人在 20 個國家被處決，這是自 2017 年以來的最高數字。
國際特赦組織秘書長卡拉馬德(Agnes Callamard)說：「中東和北非地區的國家已違反國際法，因為他們在 2022 年加強執行死刑，顯示出對生命的冷酷無情。」
她說：「最近，為了迫切地結束人民暴亂，伊朗處決了行使抗議權利的人。」
最後一個被處決的澳洲人瑞安 (Ronald Ryan)是誰？
1965 年，瑞安因為在一次逃獄時，射殺了一名監獄守衛而被判處死刑。
他曾因與幫派有關的罪案服刑，他於 1964 年因搶劫再次入獄。
在 12 月一個為監獄守衛舉行聖誕派對的晚上，瑞安與沃克(Peter Walker)一起逃獄，發生一場小規模衝突，守衛霍德森(George Hodson)被槍殺。
兩人在被捕前逃亡了 17 天。
瑞安於 1966 年被謀殺罪名成立，並需按維州刑法被判處死刑。
當時瑞安在彭特里奇監獄(Pentridge Prison)的絞刑由法官斯塔克爵士(Sir John Starke)主持。雖然，在當時減刑至無須死刑是更普遍，而且亦更接近斯塔克爵士的意願。
瑞安的家人被禁止在他死前探望他，也被禁止到監獄拜祭他的墳墓。 Source: AAP / Supplied
但爵士表示時任維州州長博爾特爵士(Sir Henry Bolte)堅持要執行死刑。
瑞安的家人被禁止在他死前探望他，也被禁止到監獄拜祭他的墳墓。
此案引起社區對死刑的抗議聲音，維州最終於 1975 年廢除死刑。
而在1985 年，新州亦正式廢除死刑，而死刑亦終在澳洲的執行亦終在全澳畫上句號。
2022年全球有多少人死於死刑？
國際特赦組織表示，在 2022 年已知有 883 宗處決案，與 2021 年相比增加了 53%。
對比 21年，22 年因毒品相關犯罪而被處決的記錄人數增加了一倍多。
國際特赦組織說：「與毒品相關的處決違反了國際人權法，該法規定只能對『最嚴重的罪行』，涉及故意殺人的罪行執行死刑。」
處決個案激增主要是源自中東和北非國家，記錄的數字從 2021 年的 520 宗上升到 2022 年的 825 宗。
該組織表示，沙特阿拉伯一天內就有 81 人被處決。
據該組織稱，相信還有數千人在中國被處決，但無法獲得可靠數據。
在越南和北韓，處決也是被保密。
伊朗記錄在案的處決人數從 2021 年的 314 人飆升至 2022 年的 576 人，沙特阿拉伯的處決人數為 30 年來最高，在一年內有 196 人被判以死刑。
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