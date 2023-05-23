租屋有咩需要注意？專家教路如何提升租屋成功機會

要點 多數出租物業都會在主流租賃網站上刊登廣告。

經紀和業主需要租戶信息，因此要在申請前準備好文件。

和經紀談談，表達自己的喜好，了解他們的申請手續。

善用社交平台，拓寬租屋來源和自己的社群。

市場供不應求的情況下，租戶需要如找工作一般認真對待租屋問題。這是來自澳洲最大物業租務網站rent.com.au行政總裁貝德（Greg Bader）的建議。





他表示，業主和經紀往往需要租戶的收入證明、推薦信等資訊，對於海外移民而言可能有困難。「其中一樣最重要的文件是租賃歷史記錄，因此如果你剛來到這個國家，你當然沒有一個本地的記錄。」





儘管如此，花點時間了解自己所有的選項仍非常重要。



網上租賃平台

出租物業通常不帶傢俬，並要求租住至少一年、可以延長的合同。





看房時要記得的是，房屋通常只開放參觀15分鐘，如果是周末可能會有更多人來看房。



澳洲的可供出租物業數量比兩年前少了約一半。 Source: iStockphoto / mikulas1/Getty Images/iStockphoto

申請租屋

全澳有約80萬個物業經紀，但沒有正式的法例去規管，因此申請租屋的手續可以非常不同。





不過，透過網上申請租屋的租戶通常需要完成以下步驟：



提供100分的身份證明文件，如護照、駕照等

收入證明

租屋歷史記錄和前業主的聯繫方式

個人推薦信

經紀通常會指引租戶去他們的網頁進行網上申請，上載相關文件，然後他們會根據文件挑選租戶。由於不同公司會用不同申請平台，租戶可能要把個人資料儲存在不同平台上。





貝德表示，由於市場競爭激烈，租戶最好可以在申請之前先和經紀談論房屋。



看房時你第一樣要做的就是詢問經紀他們的申請方式，因為經紀會有多個尋找租戶的來源，包括電郵、電話、網站。你要確保自己進入被考慮的名單之中。

和經紀直接交流，對於成功申請租屋非常重要。 Credit: andresr/Getty Images

聯絡中介公司

如果租戶沒有租賃記錄，可以嘗試其他方式。





墨爾本小商人Nick就面臨過沒有租屋記錄或工資單的問題，於是他向本地的房屋中介公司發去電郵，自我介紹並闡述他做了業主20年後要進入租務市場的情況。





「我提供退稅文件，向他們證明我是可信的，讓他們明白我是自有物業很長時間後需要租屋，說服他們我是值得冒險（接納為申請人）的。」





貝德建議租戶在周中日子聯絡他們想住的地區的經紀：「在看房時，你真的沒有時間自我介紹和建立關係。在周中去，談談你想找怎樣的房子，談談你自己的情況。這些幫助很大。」



善用社交媒體

除了透過經紀，一些業主會在社交媒體發佈租屋資訊。





不過，切記要小心慎防詐騙。在親自看到物業、確認對方是合法的業主或經紀之前，不要透過電話作出承諾，也不要匯款。





此外，租戶也可以透過社交平台結識和自己情況相似的人。貝德說：「參與那些和你來自同樣國家的地區、同樣宗教、同樣運動俱樂部的社群，他們會有（租屋資訊的）聯絡。」



很多特定地區的經紀會特別關照剛來的人。

在墨爾本北區經營的經紀Bijan Rahimi便是這樣的人。他會和本地的波斯語社群合作，透過翻譯和社交平台，幫助找屋的人士解決語言和文化障礙。





他也有和社區服務組織如 AMES 為新來定居的租戶服務。「了解他們的背景、講他們的語言，真的幫到很多。帶他們去到一間房屋，解釋有何義務、確保他們受到照顧，整個過程變得很流暢。」



